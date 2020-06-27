Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в стране нет государства. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

— На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем государства, которого не существует. Потому что государство — это то, что для всех, что обеспечивает справедливость для всех, защищает всех. Где такое на Украине существует? — сказал Саакашвили.

Также он отметил, что качество жизни в стране определяется принадлежностью к той или иной группе. По словам политика, каждый гражданин Украины "рождается c чипом в ухе", который и свидетельствует об отношении к какой-либо категории.