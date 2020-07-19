"Аннушка" и "Витязи" поехали по-новому. В Москве у Павелецкого вокзала перезапустили трамвайную линию

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В Москве возле Павелецкого вокзала открыли новую трамвайную линию. Теперь транспорт будет останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону станции метро "Пролетарская".

Одной из причин изменения организации движения общественного транспорта в этом месте стал будущий торговый центр. Трамвайные пути проходили именно там, где должно было появиться новое здание. Поэтому власти пошли на компромисс и сместили пути ближе к вокзалу, а маршрут "А", известный как "Аннушка", изменил свой путь: теперь он идёт от "Чистых прудов" через "Пролетарскую" и до платформы "Калитники".

— Мы получили новое развитие этих путей. Мы получили кривую со стороны "Чистых прудов" в направлении станции метро "Пролетарская", что позволило нам с департаментом организовать новый маршрут "А", который от Павелецкого вокзала пошёл в направлении станции метро "Пролетарская", — рассказал первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

По новому маршруту пустили новейшие низкопольные трамваи "Витязь". К 2023 году такими составами столичные власти планируют обновить все трамвайные маршруты города. Также одним из удобств, которые появились с новой линией, стало сокращение пересадки на наземный транспорт с метро в три раза.