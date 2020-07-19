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"Помогали всем миром". Режиссёр рассказал о последних днях актрисы Макаровой

Несмотря на онкологическое заболевание, она работала, пока позволяло здоровье.

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Марина Макарова. Фото © VK / Костромской камерный драматический театр

В начале лета труппа костромского Камерного драматического театра объявила о сборе средств на лечение своей коллеги, артистки Марины Макаровой, известной широкому зрителю по ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Убойная сила". У актрисы обнаружили рак желудка четвёртой стадии. Из-за тяжести заболевания, по словам режиссёра театра, ждать квоту не было времени. На призыв помочь откликнулось большое количество людей, однако спасти Марину Макарову врачам не удалось.

Откликнулось очень много неравнодушных людей, за что им огромное спасибо. Вот только деньги в этой жизни решают далеко не всё. Смогли ли бы медики продлить жизнь Марины в этом центре — вопрос, всё-таки четвёртая неоперабельная стадия рака желудка. Но мы постарались сделать всё, что было в наших силах, — рассказал порталу Starhit Станислав Голодницкий.

Как пояснил режиссёр, свои последние дни Марина Макарова провела на лечении в Центральной клинической больнице святителя Алексия в Москве. Голодницкий связывался с ней за несколько дней до её смерти. По его словам, она стойко переносила тяжёлые процедуры и постоянные боли.

Для нас для всех она была светлым, жизнерадостным, глубоко верующим в Бога человеком. Настоящим профессионалом своего дела и талантливой актрисой. Она работала до последних дней, очень любила свою профессию, — заявил режиссёр.

Как сообщал Лайф, актриса Марина Макарова, известная по ролям в популярных российских сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества", скончалась в возрасте 45 лет. В последние годы своей жизни она вернулась на малую родину в Кострому и поступила в труппу Камерного театра Бориса Голодницкого.

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