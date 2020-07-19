"Помогали всем миром". Режиссёр рассказал о последних днях актрисы Макаровой

В начале лета труппа костромского Камерного драматического театра объявила о сборе средств на лечение своей коллеги, артистки Марины Макаровой, известной широкому зрителю по ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Убойная сила". У актрисы обнаружили рак желудка четвёртой стадии. Из-за тяжести заболевания, по словам режиссёра театра, ждать квоту не было времени. На призыв помочь откликнулось большое количество людей, однако спасти Марину Макарову врачам не удалось.

— Откликнулось очень много неравнодушных людей, за что им огромное спасибо. Вот только деньги в этой жизни решают далеко не всё. Смогли ли бы медики продлить жизнь Марины в этом центре — вопрос, всё-таки четвёртая неоперабельная стадия рака желудка. Но мы постарались сделать всё, что было в наших силах, — рассказал порталу Starhit Станислав Голодницкий.

Как пояснил режиссёр, свои последние дни Марина Макарова провела на лечении в Центральной клинической больнице святителя Алексия в Москве. Голодницкий связывался с ней за несколько дней до её смерти. По его словам, она стойко переносила тяжёлые процедуры и постоянные боли.

— Для нас для всех она была светлым, жизнерадостным, глубоко верующим в Бога человеком. Настоящим профессионалом своего дела и талантливой актрисой. Она работала до последних дней, очень любила свою профессию, — заявил режиссёр.