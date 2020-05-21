"Мы считаем, что папа рядом". Дети онколога Андрея Павленко, умершего от рака, до сих пор пишут ему СМС

Анна стала гостьей передачи "Прямой эфир", где, не сдержав слёз, поделилась тем, как живёт её семья после потери. По словам супруги Андрея, и она, и дети стараются держаться и идти вперед: "У меня нет мечты, у меня есть цель, каждый день стараюсь провести с пользой, дети мне во всём помогают". Ведь сам хирург тоже до последнего не отчаивался, не уходил в себя и своим примером показал, насколько сильным может быть человек. Однако близкие до сих пор пишут ему письма.

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир", Фото © Facebook / Анна Гегечкори

Мы учимся жить заново. Наверное, осознание ещё не пришло до конца. <...> Мы пишем эсэмэски. Номер Андрея у нас сохранён. Мы не можем его удалить и заблокировать. Дети пишут письма. Мы считаем, что папа рядом. Незримо. Что-то есть большее, чем наша жизнь, что мы не видим. Андрей сказал, что всегда будет рядом с нами, будет нашим ангелом-хранителем, чтобы мы не боялись идти вперед. И мы стараемся не подвести нашего папу Анна Гегечкори

Фото © Facebook / Андрей Павленко

Также Анна вспомнила первую встречу с Андреем, которая стала судьбоносной. Они познакомились в Краснодаре в военном госпитале, куда Андрея распределили на должность ординатора. У студентки медколледжа был первый рабочий день. В операционной их глаза на мгновение встретились, и назад пути уже не было. Впереди была свадьба, рождение троих детей и счастливая жизнь. Пока два года назад Андрей на сообщил страшную новость: "Ехали в магазин за памперсами, и он сказал: "Ты знаешь, у меня рак. У нас с тобой есть два года. И это много". По словам Анны, она всегда хотела умереть первой.

Андрей стоит в операционной, в маске. Лица не видно, только глаза. Взгляды как-то сошлись. <...> Так наше знакомство и произошло. <...> Через год мы поженились, но скрывали наши отношения от коллектива. На тот момент мы не думали ни о чём, просто стали жить вместе. <...> Я сейчас отдала бы всё, чтобы вернуться в одну из коммуналок, чтобы он был рядом Анна Гегечкори

Фото © Facebook / Анна Гегечкори