"110 килограммов". Джиган показал подписчикам, как располнел на реабилитации

Некоторые фанаты уверены, что на такие изменения повлияла Оксана Самойлова.

Поклонники Джигана заметили рэпера в московском аквапарке, где он тренировался кататься на сёрфинге. Многие из них отметили, что артист сильно поправился. Да и сам Джиган это особо не стал скрывать.

Фото © Instagram / iamgeegun

Он опубликовал в "Инстаграме" небольшой ролик, на котором видно, как повлияла реабилитация на его физическую форму. Артист отметил, что на сегодняшний день он весит 110 килограммов. Некоторые подписчики считают, что их кумир мог растолстеть из-за стресса после того, как его супруга Оксана Самойлова объявила о разводе.