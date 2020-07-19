"110 килограммов". Джиган показал подписчикам, как располнел на реабилитации

Поклонники Джигана заметили рэпера в московском аквапарке, где он тренировался кататься на сёрфинге. Многие из них отметили, что артист сильно поправился. Да и сам Джиган это особо не стал скрывать.

Он опубликовал в "Инстаграме" небольшой ролик, на котором видно, как повлияла реабилитация на его физическую форму. Артист отметил, что на сегодняшний день он весит 110 килограммов. Некоторые подписчики считают, что их кумир мог растолстеть из-за стресса после того, как его супруга Оксана Самойлова объявила о разводе.

Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что тот месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. Позже стало известно, что Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила не разводиться.