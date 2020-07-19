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Трамп заявил, что США выиграли две "прекрасных" мировых войны

"Это было жестоко и ужасно", отметил американский лидер.

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Президент США Дональд Трамп выступил против переименования названных в честь командующих армии Конфедерации военных баз и заявил, что Соединённые Штаты победили в двух "прекрасных" мировых войнах.

Мы выиграли две мировые войны, прекрасные мировые войны. Это было жестоко и ужасно. И мы выиграли их из "Форта Брэгг" (назван в честь генерала Армии Конфедеративных Штатов Америки Брэкстона Брэгга. — Прим. Лайфа), мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят выбросить эти имена. Я против этого, — сказал американский лидер в беседе с телеканалом Fox News.

Глава Белого дома отметил, что его не волнуют слова военных, которые хотят переименования фортов. По мнению Трампа, окончательное решение всё равно остаётся за ним. Он добавил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет пункт о переименовании баз.

Ранее комитет сената одобрил проект бюджета, включающий в себя положение о переименовании фортов, названных в честь генералов рабовладельческого Юга времён Гражданской войны. Это произошло на фоне массовых протестов, разгоревшихся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Тренд на переименование вышел далеко за пределы США, так, власти Берлина решили дать имя русского композитора Михаила Глинки станции с "расистским" названием.

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