Трамп заявил, что США выиграли две "прекрасных" мировых войны

"We won two world wars. Beautiful world wars. That were vicious and horrible. And we won them out of Fort Bragg, we won them out of all of these forts, and now they want to throw those names away" -- Trump pic.twitter.com/ICGy2GTnXn — Aaron Rupar (@atrupar) July 19, 2020

Президент США Дональд Трамп выступил против переименования названных в честь командующих армии Конфедерации военных баз и заявил, что Соединённые Штаты победили в двух "прекрасных" мировых войнах.

— Мы выиграли две мировые войны, прекрасные мировые войны. Это было жестоко и ужасно. И мы выиграли их из "Форта Брэгг" (назван в честь генерала Армии Конфедеративных Штатов Америки Брэкстона Брэгга. — Прим. Лайфа), мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят выбросить эти имена. Я против этого, — сказал американский лидер в беседе с телеканалом Fox News.

Глава Белого дома отметил, что его не волнуют слова военных, которые хотят переименования фортов. По мнению Трампа, окончательное решение всё равно остаётся за ним. Он добавил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет пункт о переименовании баз.