В Бурятии самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в установленное время. На борту находится два члена экипажа и четыре пассажира, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Борт 71276 авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен. В 20:21 мск Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что воздушное судно не отвечает. Точный маршрут его следования не известен. По предварительной информации, оно вылетело на химическую обработку полей, однако одобренная заявка отсутствует.
По словам диспетчера координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолёт может находиться на территории Иркутской области. В то же время, по информации Лайфа, он, скорее всего, совершил аварийную посадку в Бурятии.
ГУ МЧС по Иркутской области планирует выслать на поиски два судна. Также из аэропорта Иркутска уже вылетел Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". Кроме того, в 00:30 из села Кырен отправится самолёт компании "Феникс", которой принадлежит пропавший Ан-2.
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Ранее сообщалось, что в Большеболдинском районе Нижегородской области упал самолёт Ан-2, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. МЧС публиковало видео с места крушения, а СКР назвал предварительные причины аварии.