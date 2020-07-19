В Бурятии самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в установленное время. На борту находится два члена экипажа и четыре пассажира, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Борт 71276 авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен. В 20:21 мск Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что воздушное судно не отвечает. Точный маршрут его следования не известен. По предварительной информации, оно вылетело на химическую обработку полей, однако одобренная заявка отсутствует.

По словам диспетчера координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолёт может находиться на территории Иркутской области. В то же время, по информации Лайфа, он, скорее всего, совершил аварийную посадку в Бурятии.