Мишка снова взлетел. На Останкинской башне в честь годовщины Олимпиады-80 появился символ Игр — видео

В столице появились арт-объекты, посвящённые Олимпиаде 1980 года, проходившей в Москве. Церемония открытия главного спортивного состязания мира прошла ровно 40 лет назад на стадионе "Лужники".
На Останкинской башне транслируется поздравительный видеоролик с улетающим в небо талисманом XXII летних игр — олимпийским Мишкой, а также официальной эмблемой соревнований. А на фасаде гостиницы "Космос" зажглись окна номеров, составив огромную надпись "Москва 1980".
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