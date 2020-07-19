Мишка снова взлетел. На Останкинской башне в честь годовщины Олимпиады-80 появился символ Игр — видео

Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В столице появились арт-объекты, посвящённые Олимпиаде 1980 года, проходившей в Москве. Церемония открытия главного спортивного состязания мира прошла ровно 40 лет назад на стадионе "Лужники".

На Останкинской башне транслируется поздравительный видеоролик с улетающим в небо талисманом XXII летних игр — олимпийским Мишкой, а также официальной эмблемой соревнований. А на фасаде гостиницы "Космос" зажглись окна номеров, составив огромную надпись "Москва 1980".