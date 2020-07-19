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Мишка снова взлетел. На Останкинской башне в честь годовщины Олимпиады-80 появился символ Игр — видео

А на гостинице "Космос" зажглась огромная надпись "Москва 1980".

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Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В столице появились арт-объекты, посвящённые Олимпиаде 1980 года, проходившей в Москве. Церемония открытия главного спортивного состязания мира прошла ровно 40 лет назад на стадионе "Лужники".

На Останкинской башне транслируется поздравительный видеоролик с улетающим в небо талисманом XXII летних игр — олимпийским Мишкой, а также официальной эмблемой соревнований. А на фасаде гостиницы "Космос" зажглись окна номеров, составив огромную надпись "Москва 1980".

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение ряда мировых государств не участвовать в Олимпийских играх 1980 года в Москве было ошибкой.

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