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Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике

Его площадь составляет 5,6 гектара, а высота вместе с ледяным покровом — 27 метров.

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Фото © Северный флот ВМФ России

Российские школьники, участники проектной группы "Рисксат", открыли в Арктике новый остров. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

При обработке снимков со спутника ребята из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска обнаружили географическую находку, которая образовалась в результате разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

Его площадь составляет 5,6 гектара, а высота вместе с ледяным покровом равна 27 метрам. По словам начальника управления штаба Северного флота полковника Сергея Чуркина, остров, даже несмотря на свои небольшие размеры, должен быть нанесён на морские карты.

Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша, — сказал Чуркин.

Осенью нынешнего года остров исследует группа Русского географического общества и Северного флота.

Ранее геологи обнаружили зарождающийся континент в Индийском океане.

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