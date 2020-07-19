Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике

Российские школьники, участники проектной группы "Рисксат", открыли в Арктике новый остров. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

При обработке снимков со спутника ребята из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска обнаружили географическую находку, которая образовалась в результате разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

Его площадь составляет 5,6 гектара, а высота вместе с ледяным покровом равна 27 метрам. По словам начальника управления штаба Северного флота полковника Сергея Чуркина, остров, даже несмотря на свои небольшие размеры, должен быть нанесён на морские карты.

— Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша, — сказал Чуркин.

Осенью нынешнего года остров исследует группа Русского географического общества и Северного флота.