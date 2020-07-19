Корабли ВМФ России начали слежение за американским ракетным эсминцем, вошедшим в Чёрное море

Корабли Черноморского флота ВМФ России начали слежение за эсминцем "Портер" ВМС США, который вошёл в Чёрное море 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Чёрного моря, — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что Porter вошёл в акваторию Чёрного моря для участия в международных учениях Sea Breeze, которые состоятся с 20 по 26 июля.