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Корабли ВМФ России начали слежение за американским ракетным эсминцем, вошедшим в Чёрное море

Американское судно примет участие в международных учениях Sea Breeze.

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Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

Корабли Черноморского флота ВМФ России начали слежение за эсминцем "Портер" ВМС США, который вошёл в Чёрное море 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Чёрного моря, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что Porter вошёл в акваторию Чёрного моря для участия в международных учениях Sea Breeze, которые состоятся с 20 по 26 июля.

Напомним, "Портер" уже появлялся в черноморской акватории 13 апреля.

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