Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В МИД РФ не подтвердили информацию об освобождении двух россиян в Ливии

Ранее турецкий телеканал сообщил, что они якобы прибыли в Стамбул.

37

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, что задержанные в 2019 году в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан освобождены.

МИД России не подтверждает, — приводит заявление дипведомства ТАСС.

Ранее арабский телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники сообщил, что россиян передали Турции и они якобы прибыли в Стамбул.

Напомним, Шугалея и Суэйфана обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад.

Выбор редакции

Loading...