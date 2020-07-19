В МИД РФ не подтвердили информацию об освобождении двух россиян в Ливии

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, что задержанные в 2019 году в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан освобождены.
— МИД России не подтверждает, — приводит заявление дипведомства ТАСС.
Ранее арабский телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники сообщил, что россиян передали Турции и они якобы прибыли в Стамбул.
Напомним, Шугалея и Суэйфана обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад.