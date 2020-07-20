В МИД РФ не подтвердили информацию об освобождении двух россиян в Ливии
Ранее турецкий телеканал сообщил, что они якобы прибыли в Стамбул.
В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, что задержанные в 2019 году в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан освобождены.
— МИД России не подтверждает, — приводит заявление дипведомства ТАСС.
Ранее агентство со ссылкой на осведомлённый источник в Триполи сообщило, что Правительство национального согласия (ПНС) приняло решение освободить граждан России и передать их ей через Турцию. По данным арабского телеканала Al-Hadath, Шугалей и Суэйфан уже якобы прибыли в Стамбул.
Напомним, Шугалея и Суэйфана обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе