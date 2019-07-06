Директор фонда объяснил Лайфу ситуацию с задержанием россиян в Ливии

Директор российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с Лайфом объяснил ситуацию с задержанием двух сотрудников в Ливии. По его словам, накануне им впервые за полтора месяца предъявили обвинение "во вмешательстве в выборы".

— Они жили в съёмной квартире. У фонда существует проект "Африканский дискуссионный клуб". Идея — создать экспертную площадку в России, на которой политологи, социологи, учёные, журналисты могли бы встречаться и обсуждать истинное положение дел в странах Африки, и по итогам появлялись бы рекомендации и доклады по развитию российско-африканских отношений, — рассказал он.

По его словам, в группу, которая занималась исследованиями, вошли социолог (он же был руководителем группы) Максим Шугалей, социолог-культуролог Александр Прокофьев, а также медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан.

Максим Шугалей. Фото © Соцсети

— Всего два человека: один — руководитель группы, другой — переводчик. Ну какое вмешательство в выборы? — продолжил директор фонда.

Он также добавил, что такое обвинение власти Ливии предъявили, прочитав статьи ряда зарубежных СМИ, которые "решили на этом словить хайп".