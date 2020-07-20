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Навальный: Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией

Блогер объявил о ликвидации ФБК и тут же проанонсировал создание новой организации, попросив денег у подписчиков.

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Алексей Навальный и юрист ФБК Иван Жданов (слева направо). Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК* и переходе на другое юридическое лицо. Решение связано с невозможностью выплатить 88 млн рублей, взысканные с фонда и его функционеров по решению Арбитражного суда Москвы. По словам Навального, организация такими средствами не располагает, поэтому ей придётся продолжить свою деятельность под другим названием.

Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал девять лет назад, пришёл конец, — заявил он в своём видеообращении на YouTube.

Любопытно, что, закрывая ФБК, Навальный попросил у своих сторонников денег на жизнедеятельность новой организации, оформив регулярный перевод.

К слову, ранее стало известно, что в ФБК могли скрыть пожертвования на 19 млн рублей. В 2019 году организация получила 115,6 тысячи интернет-переводов, но отчиталась не обо всех деньгах.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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