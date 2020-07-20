"У убийства нет срока давности". Вдова хабаровского бизнесмена рассказала о его конфликте с Фургалом

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Вдова бизнесмена Евгения Зори, в убийстве которого обвиняют экс-губернатора Хабаровского края и депутата Сергея Фургала, Лариса рассказала, в чём заключался конфликт между её мужем и чиновником. Этим она поделилась в интервью Mash. Сейчас семья погибшего предпринимателя живёт в Канаде.

По её словам, Евгений Зоря приобрёл завод "ЖБИ-2" по конкурсному управлению, и после завершения сделки к нему обратилась компания "МИФ — Хабаровск", которой руководили Сергей Фургал и Николай Мистрюков, так как во владении завода находился железнодорожный тупик, которым экс-губернатор Хабаровского края прежде пользовался в личных целях. Конфликт разгорелся именно на этой почве.

После того как Зоря отказался продавать часть приобретённого имущества, в его адрес начали поступать угрозы, бизнесмен решил обратиться в суд. По словам вдовы, за несколько дней Фургал и Мистрюков сфабриковали договор купли-продажи на часть помещений, находившихся в распоряжении предпринимателя, в том числе тупик. Зоря стал в судебном порядке отстаивать свои права на это имущество, эта тяжба длилась несколько лет.

— Суды мы периодически выигрывали, потом подавались апелляции, потом мы проигрывали. Там было всё сфабриковано чёрным по белому. Но у Фургала были связи, и мы никак не могли справиться. Потом в этом деле произошёл перелом; Женя прилетел на последний суд, и уже он был уверен, что мы выиграем это дело, потому что всё было доказано во всех инстанциях. Был суд последней инстанции, где была чёткая доказательная база, что мы правы. И в ночь перед этим судом Женю убили, — поделилась Лариса.

Вдова бизнесмена рассказала, что до этого их семья никогда не пересекалась с Фургалом. На протяжении всего конфликта у Евгения Зори были опасения по поводу своей безопасности, а в последний приезд ему предложили "устранить Фургала", потому что есть "опасность для здоровья", на что предприниматель ответил отказом.

Лариса также рассказала, что сразу после смерти Евгения по горячим следам следователи собрали большую доказательную базу, но, когда в деле стали появляться фамилии руководителей "МИФ — Хабаровск", сотрудников погибшего бизнесмена стали уговаривать поменять показания, затем поменяли следователя, а вскоре совсем прекратили расследование.

— Для меня совершенно, абсолютно ясно, что убийца и заказчик этого преступления — Фургал. <...> Все эти годы я, моя семья, друзья Женины продолжали добиваться правды. Но из-за того, что всё решалось на местном уровне, никакие наши попытки не были успешными. Потому что всё начиналось и заканчивалось в Хабаровске, и мы не могли ничего с этим сделать. Потому что мы знали, что у Фургала есть большие покровители, связи, — сказала Лариса, отметив, что после того, как экс-губернатор Хабаровского края получил депутатскую неприкосновенность, поиски убийцы стали ещё сложнее.

Вдова Евгения Зори также рассказала, что приезжала в Москву для следственных процедур. Лариса отметила, что очень хотела бы вместе с семьёй прилететь в Хабаровск, так как это "любимый родной город", но раньше приезд сулил опасность как для самой женщины, так и для детей.

— Я смотрю, что происходит на улицах моего города и других дальневосточных городов, и хочу сказать: "Люди, вас обманули. Сергей Фургал — преступник и убийца, и на месте моего мужа мог оказаться любой из вас, кто осмелился бы встать на пути Фургала", — поделилась вдова Евгения Зори.

Она также отметила, что разговоры о сроке давности преступления вызывают у неё недоумение, а о непричастности экс-губернатора Хабаровского края — боль.

— У убийства нет срока давности. Для многих, кто это говорит, сейчас выступает на телеэкранах, это просто 15 лет, а для меня это 5674 дня без любимого человека, это 5674 дня дети без папы. И это каждый день с болью, — сказала Лариса.

Она также рассказала, как тяжело дети перенесли потерю отца, и обратилась к людям, выходящим на митинги, представить, что так поступили с ними или с их чадами. Лариса подчеркнула, что точно уверена в виновности Фургала и знает, что Хабаровский край достоин лучшего главы.