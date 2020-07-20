Смена есть. Что известно о врио главы Хабаровского края Михаиле Дегтярёве

Искать замену на важный пост в Дальневосточном регионе властям пришлось в ручном режиме. Рано утром 9 июня Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к организации заказных убийств в 2004–2005 годах. По решению Басманного суда он отправлен под стражу.

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Сразу после ареста губернатора Хабаровского края кого только ни прочили на пост нового главы, ведь Дальний Восток — не только стратегически важный регион, но и политически особенный. В сентябре 2018-го и в 2019-м жители сами показали, кого хотят видеть во власти. Почти везде безоговорочную победу одержали представители ЛДПР: и на пост губернатора, и в краевом парламенте, и в городском представительном органе.

Вероятно, во многом именно поэтому федеральные власти при смене главы региона остановили свой выбор на представителе либерал-демократов. Михаил Дегтярёв — депутат Государственной думы с уже большим стажем. А значит, в государственных делах разбирается. Хоть и родился новый врио главы региона не на Дальнем Востоке, а в Самаре, но с проблемами хабаровчан встречался. В Госдуме Дегтярёв возглавляет Комитет по физкультуре, спорту и молодёжной политике. Он помогал строить в крае новые стадионы и открывал спортивные объекты.

К опыту Михаила Дегтярёва стоит добавить ещё один важный штрих — хоть он и член ЛДПР, но при этом ученик так называемой школы губернаторов, в отличие, например, от Сергея Фургала, пришедшего в политику прежде всего из бизнеса и, судя по возбуждённому делу, видимо, не совсем чистого конкурентного бизнеса. Сейчас Дегтярёв проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва, которую запустили на базе Высшей школы государственного управления.

С другой стороны, по оценкам экспертов, назначение Дегтярёва — шаг в сторону борьбы с криминалом Хабаровского края. Ведь новый глава региона — не из местных, а значит, в отличие от Фургала, не связан с бизнес-интересантами края и вряд ли будет считаться с давлением с их стороны.

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Самому Дегтярёву — 39 лет, по образованию — инженер, а затем получил степень кандидата юридических наук. Спортсмен, мастер спорта по фехтованию. Политическую карьеру начал в 2004-м. Баллотировался в мэры Москвы. С 2009-го он в кадровом резерве президента России. Сразу после назначения на пост врио губернатора Хабаровского края срочно вылетел в регион. Интересно, что назначен временно исполняющим обязанности Михаил Дегтярёв не прямо перед выборами на пост губернатора, Ведь до решения суда по делу Фургала никакого голосования за нового кандидата на пост главы региона не будет.