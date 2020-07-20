Прошлась по красным дорожкам. В здание Заксобрания Челябинской области забежала белка — видео

Видео © VK / Ольга Мухометьярова

Белка забежала в здание Законодательного собрания Челябинской области и прошлась по красным дорожкам. Записью с животным на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поделилась местный депутат Ольга Мухометьярова.

— Похоже, пришла пожаловаться, что уничтожают её среду обитания — челябинский городской бор, — предположила парламентарий в посте.

В беседе с изданием "Подъём" Мухометьярова озвучила ещё одну версию случившегося. Она рассказала, что в регионе вторую неделю стоит сорокаградусная жара. По словам депутата, животное могло почувствовать прохладу от кондиционеров и забежать в здание.

— Она на втором этаже побегала немного, и мы её выгнали. Это очень забавно: ты выходишь в коридор, а на тебя по красной дорожке бежит белочка. Коллеги шутят: я одна видела эту белочку или кто-то ещё? — рассказала парламентарий.