В "Роскачестве" рассказали, чем рискуют любители суши

Приобретение рыбы и суши в местах несанкционированной торговли чревато заражением паразитами не только для людей, но и для их домашних животных, предупредили в "Роскачестве".

— Не покупайте рыбу в местах несанкционированной торговли: на дорогах, в частных домах или с рук возле рек и озёр. Отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях, где есть контроль за соблюдением санитарных правил, — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что кошки и собаки тоже могут подхватить паразитов, съев сырую или плохо приготовленную рыбу. В дальнейшем нежелательные "спутники" братьев меньших могут перекочевать к их хозяевам.

Специалисты отметили, что при разделке рыбы или раков дома лучше всего использовать отдельную посуду и нож. После разделки использованную посуду и приборы нужно продезинфицировать. По их словам, в процессе приготовления рыбу очень важно как следует прожаривать, просаливать и проваривать. Поэтому поклонники суши сильно рискуют, покупая любимое лакомство в непроверенных местах.