Видел бурых медведей, питался ягодами. На Чукотке случайно нашли пропавшего 15 дней назад золотодобытчика

На Чукотке нашли живым 53-летнего работника золотодобывающей компании, заблудившегося в тундре 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Мужчина вместе с коллегами выехал на вездеходе из населённого пункта Кепервеем, по дороге до золотодобывающего участка транспорт сломался. Пока вездеход чинили, уроженец Екатеринбурга решил прогуляться и в итоге потерялся.

12 дней его искали коллеги, местные правоохранители и неравнодушные жители. 17 июля в поисковой операции решили задействовать вертолёт Ми-8. Он забросил в предполагаемое место пропажи полицейских, сотрудников МЧС и волонтёров, однако найти мужчину не удалось. На 15-й день поисков спасатели вылетели обратно.

По пути назад в 142 километрах от города Билибино полицейский Руслан Исмагилов заметил в тундре фигуру человека и сообщил об этом экипажу. Вертолёт приземлился, и поисковики обнаружили пропавшего золотодобытчика. Мужчина рассказал, что в тундре питался дикоросами и ягодами, несколько раз издали видел бурых медведей и ночевал в старых охотничьих балках.

— Он был доставлен в районную больницу, но не был госпитализирован, так как его жизни и здоровью ничего не угрожало, — отметили в пресс-службе.