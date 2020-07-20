В Киеве установили памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

В Киеве спустя четыре года после убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь. Об этом сообщает "Страна.ua".
Монумент установили на месте, где произошла трагедия, — на улице Ивана Франков, недалеко от дома, где жил погибший. Автором памятника стал украинский скульптор Назар Билык.
Памятный знак выполнен в виде белого листа, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". Его предполагаемых убийц задержали в декабре прошлого года.
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