В Киеве установили памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

В Киеве спустя четыре года после убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь. Об этом сообщает "Страна.ua".

Монумент установили на месте, где произошла трагедия, — на улице Ивана Франков, недалеко от дома, где жил погибший. Автором памятника стал украинский скульптор Назар Билык.

Памятный знак выполнен в виде белого листа, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста.