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В Киеве установили памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

Мемориал представляет собой белый лист с именем и фамилией погибшего.

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Фото © Facebook / Masi Nayyem

В Киеве спустя четыре года после убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь. Об этом сообщает "Страна.ua".

Монумент установили на месте, где произошла трагедия, — на улице Ивана Франков, недалеко от дома, где жил погибший. Автором памятника стал украинский скульптор Назар Билык.

Памятный знак выполнен в виде белого листа, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". Его предполагаемых убийц задержали в декабре прошлого года.

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