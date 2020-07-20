Россия стала европейским лидером по количеству построенных квартир

Россия заняла лидирующую позицию среди стран Европы по количеству построенных квартир за последние три года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Всего за это время было построено свыше 3,3 миллиона квартир, на каждые десять тысяч человек приходится 227 новых квартир.

Вторую строчку рейтинга заняла Австрия с результатом 207 квартир на десять тысяч человек, замкнул тройку Казахстан (181 квартира на десять тысяч человек).

— В целом можно говорить об этапе строительства отдельного жилья в России, то есть сейчас строится очень много квартир, хотя зачастую они небольшой площади и с малым количеством комнат, — сообщили составители рейтинга.