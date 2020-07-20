На Байкале ликвидировали нефтяное пятно после разлива топлива из судна

Нефтяное пятно, образовавшееся на Байкале у острова Ольхон Иркутской области в результате разлива топлива из накренившегося судна, ликвидировано. Об этом сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

— Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля вблизи Ольхона, полностью ликвидировано, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что работы по ликвидации были завершены в воскресенье, 19 июля.