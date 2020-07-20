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На Байкале ликвидировали нефтяное пятно после разлива топлива из судна

Работы были завершены 19 июля.

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Фото © Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Нефтяное пятно, образовавшееся на Байкале у острова Ольхон Иркутской области в результате разлива топлива из накренившегося судна, ликвидировано. Об этом сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля вблизи Ольхона, полностью ликвидировано, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что работы по ликвидации были завершены в воскресенье, 19 июля.

Напомним, во время шторма из накренившегося судна у причала в посёлке Хужир в воду попало более 100 литров топлива. Прокуратура и Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку.

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