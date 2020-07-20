Китай ни при чём. В Сколтехе объяснили, откуда в Россию пришёл коронавирус

В Россию коронавирусную инфекцию завезли не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришли эксперты Сколковского института науки и технологий (Сколтех) после проведения первого исследования геномной эпидемиологии инфекции.

В результатах исследования, которые приводит РИА "Новости", сказано, что разнообразие вируса получено благодаря как минимум 67 независимым завозам инфекции в разные города России в конце февраля — начале марта.

— Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах, — сказано в сообщении Сколтеха.

Эксперты провели анализ 211 образцов вируса, которые были получены от больных в период с 11 марта по 23 апреля. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv.