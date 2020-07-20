Юрист объяснила, как получить налоговый вычет на лечение

Чтобы подтвердить право налогового социального вычета у работодателя, нужно предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из медицинской организации и заявление по утверждённой форме. Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

— Действующий Налоговый кодекс содержит вполне рабочие механизмы, которые позволяют сэкономить на налогах тем, кто понёс социально значимые траты, — приводит её слова агентство "Прайм".

Налоговый вычет, согласно закону, предусматривается в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств.

Получить вычет можно и в инспекции. Для этого необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НФДЛ и пакет подтверждающих документов.

Юрист объяснила, что с помощью налогового вычета каждый может претендовать на уменьшение подоходного налога — не на всю сумму расходов, а лишь на её процент, ограниченный 120 тысячами рублей. Однако в случае обращения за дорогостоящими медуслугами вычет покроет всю медицинскую процедуру.