Бодибилдер рассказал, как правильно "просушить" тело и не навредить здоровью

Бодибилдер Михаил Малек рассказал, как без вреда для здоровья избавить организм от лишних килограммов при помощи метода "сушки тела".

— Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Чем сушка постепеннее, тем меньше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм, — объяснил тренер в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что слишком быстрое похудение — это огромный стресс для организма, который может привести к опасным последствиям. Ещё один фактор риска во время "сушки" — обезвоживание организма. Бодибилдер отметил, что зачастую худеющие применяют мочегонные препараты, приём которых нередко приводит к трагическим случаям.

Малек рассказал, что раньше во время соревнований бодибилдеры практически ничего не пили, максимум 200 мл дистиллированной воды в сутки. Это приводило к судорогам из-за нарушений водно-солевого баланса. Сейчас от опасных практик отходят, спортсмены на начальном этапе употребляют больше воды и буквально в последний день её отменяют. Кроме того, для поддержания сердечной мышцы рекомендуется принимать минеральные препараты.

По словам тренера, не нужно опускать процент жира меньше определённого количества. Например, 7% — это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен и грозит серьёзными последствиями.

— Если всё делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме, — заключил Малек.