Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бодибилдер рассказал, как правильно "просушить" тело и не навредить здоровью

Он отметил, что важно худеть постепенно, чтобы избежать опасных последствий.

113

Бодибилдер Михаил Малек рассказал, как без вреда для здоровья избавить организм от лишних килограммов при помощи метода "сушки тела".

Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Чем сушка постепеннее, тем меньше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм, объяснил тренер в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что слишком быстрое похудение — это огромный стресс для организма, который может привести к опасным последствиям. Ещё один фактор риска во время "сушки" — обезвоживание организма. Бодибилдер отметил, что зачастую худеющие применяют мочегонные препараты, приём которых нередко приводит к трагическим случаям.

Малек рассказал, что раньше во время соревнований бодибилдеры практически ничего не пили, максимум 200 мл дистиллированной воды в сутки. Это приводило к судорогам из-за нарушений водно-солевого баланса. Сейчас от опасных практик отходят, спортсмены на начальном этапе употребляют больше воды и буквально в последний день её отменяют. Кроме того, для поддержания сердечной мышцы рекомендуется принимать минеральные препараты.

По словам тренера, не нужно опускать процент жира меньше определённого количества. Например, 7% — это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен и грозит серьёзными последствиями.

Если всё делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме, — заключил Малек.

Ранее диетолог объяснила, чем опасно слишком быстрое похудение и как не набрать лишний вес снова.

Выбор редакции

Loading...