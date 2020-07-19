"Ничего ядовитого не было". Нижегородский губернатор пообещал разобраться в причинах запаха газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться в причинах появления резкого запаха газа, на который пожаловались местные жители. Он отметил, что, по предварительным данным, в воздухе не было ничего ядовитого.

— Система здравоохранения остаётся мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было, — приводятся слова главы региона на сайте администрации.

Никитин добавил, что Правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах возникновения запаха и наказать виновных, "если у произошедшего рукотворная причина". Также губернатор отметил, что проведёт разбор ситуации с экстренными службами, поскольку население не оповестили должным образом.

В свою очередь, экстренные службы Нижегородской области проверили все газозаправочные станции на территории города и не выявили никаких нарушений, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.