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Полиция отпустила подозреваемого по делу о пожаре в старинном соборе в Нанте

После его допроса все противоречия прояснились, отметил прокурор города.

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Фото © Twitter / Alexandre Lafore

Задержанный в воскресенье 39-летний мигрант, которого заподозрили в причастности к пожару в старинном соборе Святых Петра и Павла в Нанте, отпущен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Следователи допросили мужчину о расписании в соборе, где он работал волонтёром и должен был закрыть двери на ключ в день инцидента, и решили не оставлять его под стражей.

Прокурор Нанта Пьер Сенес в беседе с изданием Presse Ocean отметил, что задержанный не причастен к преступлению.

Возникшие противоречия прояснились, — уточнил прокурор.

Напомним, утром в воскресенье в старинном соборе вспыхнул пожар. В здании зафиксировали три очага возгорания. Спустя несколько часов их удалось ликвидировать, однако огонь успел уничтожить несколько уникальных реликвий, включая большой орган. Полиция заподозрила, что к инциденту причастен отвечавший за открытие дверей волонтёр-мигрант.

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