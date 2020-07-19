Полиция отпустила подозреваемого по делу о пожаре в старинном соборе в Нанте

Задержанный в воскресенье 39-летний мигрант, которого заподозрили в причастности к пожару в старинном соборе Святых Петра и Павла в Нанте, отпущен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Следователи допросили мужчину о расписании в соборе, где он работал волонтёром и должен был закрыть двери на ключ в день инцидента, и решили не оставлять его под стражей.
Прокурор Нанта Пьер Сенес в беседе с изданием Presse Ocean отметил, что задержанный не причастен к преступлению.
— Возникшие противоречия прояснились, — уточнил прокурор.
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Напомним, утром в воскресенье в старинном соборе вспыхнул пожар. В здании зафиксировали три очага возгорания. Спустя несколько часов их удалось ликвидировать, однако огонь успел уничтожить несколько уникальных реликвий, включая большой орган. Полиция заподозрила, что к инциденту причастен отвечавший за открытие дверей волонтёр-мигрант.