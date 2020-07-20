Google выпустил дудл к 96-летию со дня рождения советского режиссёра Татьяны Лиозновой

Татьяна Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве. В 1943 году она поступила в старейшую в мире киношколу — ВГИК. Выход её дебютной картины "Память сердца" состоялся в 1958 году. А всенародный успех Лиозновой принёс фильм 1967 года "Три тополя на Плющихе". Новых высот режиссёр достигла после премьеры 12-серийного фильма "Семнадцать мгновений весны" в 1973 году. С 1975 по 1980 год она была преподавателем во ВГИКе, а в 1984 году получила звание "Народный артист СССР".