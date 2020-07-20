Google выпустил дудл к 96-летию со дня рождения советского режиссёра Татьяны Лиозновой
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Она сняла много известных фильмов, в том числе любимый многими "Семнадцать мгновений весны".
Компания Google разместила на своём сайте дудл ко дню рождения советского режиссёра Татьяны Лиозновой. Народной артистке СССР 20 июля исполнилось бы 96 лет.
— Лиознова открыла новые горизонты как женщина-режиссёр, редкая на то время профессия для женщин в России, — сказано в пресс-релизе компании.
Татьяна Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве. В 1943 году она поступила в старейшую в мире киношколу — ВГИК. Выход её дебютной картины "Память сердца" состоялся в 1958 году. А всенародный успех Лиозновой принёс фильм 1967 года "Три тополя на Плющихе". Новых высот режиссёр достигла после премьеры 12-серийного фильма "Семнадцать мгновений весны" в 1973 году. С 1975 по 1980 год она была преподавателем во ВГИКе, а в 1984 году получила звание "Народный артист СССР".
Автором дудла стала московская художница Света Муллари. По её словам, Лиознова является отличным примером для девушек, которые хотят посвятить себя любому виду искусства. За основу дудла художница взяла яркие советские плакаты.
Ранее сообщалось, что Google запустил марафон из популярных дудлов прошлых лет.