"Мы на правильном пути". В России завершаются испытания вакцины против коронавируса

В России завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об успехах исследований рассказал доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

По его словам, впереди ещё огромное количество работы, необходимо будет предоставить отчёты, зарегистрировать препарат, но самый важный этап уже пройден, он показал, что компоненты вакцины хорошо переносятся человеком и образуют антитела к CoViD-19.

— Сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику, — рассказал Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Вакцина является рекомбинантной, для её создания был выбран аденовирус-носитель, в геном которого был встроен ген, кодирующий спайк-белок коронавируса. Она вводится внутримышечно в два этапа — первый вызывает иммунный ответ, второй его усиливает. Ранее на такой платформе были созданы прививки против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома MERS, и они показали высокую эффективность.

Борисевич подчеркнул, что уровень антител после иммунизации организма сохранится надолго, те, кто прошёл вакцинацию, будут надёжно защищены от инфекции.

Вторая группа добровольцев в составе 20 человек выписывается из МГМУ имени Сеченова в понедельник. Они чувствуют себя хорошо и хотят домой. Вакцина вводилась им по двухфазной схеме, исследователи выяснят, что показало большую эффективность — однократное или двукратное введение.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил РИА "Новости", что после клинических испытаний пройдёт оценка безопасности и эффективности препарата, этот этап продлится до 28 июля. Он выразил надежду, что зарегистрировать его удастся уже 2–4 августа, после чего необходимо будет получить разрешение в Росздравнадзоре. В случае если всё пойдёт по плану, в гражданский оборот вакцина поступит уже 14–15 августа.

Гинцбург отметил, что, скорее всего, распределением препарата по медицинским учреждениям займётся государство, в свободном доступе в аптеках он не появится. Прививка при этом будет добровольной, глава центра надеется, что граждане смогут сделать её бесплатно в рамках календаря вакцинации.