Контрабандисты убивают детей. Тысячи женщин России травятся этими китайскими таблетками, чтобы не рожать

Ежегодно в мире более 25 миллионов женщин делают аборт. Но сколько девушек избавляются от нежелательной беременности подпольно, дома в ванной, используя нелегальные средства, — неизвестно. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке, куда ежегодно привозятся тонны китайских таблеток для абортов, которые либо делают женщин бесплодными, либо убивают.

Лизу привезли в больницу с сильным кровотечением. Три недели назад она выпила таблетку, которую ей посоветовала соседка. В больнице аборт стоит от десяти тысяч, а купить на китайском рынке — около трёх тысяч. Лизе 24 года, она недавно вышла замуж, оформили с мужем ипотеку. Беременность была незапланированной, решили делать аборт, иначе по деньгам не справились бы. Спустя три недели после приёма препарата терпеть бесконечное кровотечение Лиза уже не могла, вызвала скорую. Воспаление привело к тому, что девушке удалили матку. Больше она не сможет иметь детей.

Эта история далеко не единственная. В 2018 году шесть жительниц Благовещенска попали в больницу с сильнейшим кровотечением после того, как выпили препарат для аборта. А жительница Владивостока скончалась, приняв китайскую таблетку, чтобы избавиться от ребёнка.

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Ежегодно в России совершается , по официальным данным, более 500 тысяч абортов. Во всём мире в год более 25 миллионов женщин решаются на прерывание беременности. Но это лишь те данные, которые зарегистрированы в больницах. Лиза, когда принимала таблетку, к врачам не обращалась, значит, и в статистике её нет.

Что это за таблетки?

Избавиться от нежелательной беременности можно несколькими способами. Один из них — медикаментозный аборт. Ещё его называют химическим, или таблетированным. Женщина выпивает препарат, который влияет на её гормональный фон и не даёт плоду развиваться дальше. Плодное яйцо отслаивается от стенок матки, она сокращается и избавляется от плода. По сути, происходит выкидыш.

Пить такие таблетки можно только под присмотром врача. И сам препарат должен быть сертифицирован в России — с правильной дозировкой. К сожалению, многие девушки решают прервать беременность нелегальными таблетками, которые стоят копейки. В них превышено содержание веществ, которые вызывают сокращение матки, в 2–2,5 раза. В легальных медикаментах, используемых в России для химических абортов, по словам фармакологов, все нормы соблюдены, хотя и от этих препаратов могут быть осложнения.

По словам врача-психиатра, организатора проекта Postabort.ru Алексея Фокина, сам процесс приготовления таблеток для медикаментозных абортов в Китае хуже контролируется.

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— Контроль качества лекарств в Китае ниже, чем в России. Поэтому фармацевтические субстанции хуже, у них больше побочных эффектов и опасных примесей, — добавляет Фокин.

Откуда в России нелегальные таблетки?

На Дальнем Востоке и в Приморье проблема китайских таблеток и их последствий стоит очень остро. Лайф пообщался с курьером, который отказался называть своё имя. Он в течение нескольких лет привозит в Россию из Китая таблетки контрабандой в автобусах.

— Можно провезти от 5 до 50 килограммов, прячут по-разному: в сумках, перемешивая с вещами, обувью, коробками, смешивают с другими товарами, на себе перевозят — в карманах. На границе особого контроля нет. Идёт лента, как в аэропорту, но человека не досматривают. На таможне проблем нет никаких. Мы же не наркотики перевозим, поэтому и взяток никому давать не надо, — говорит курьер. — Два раза в месяц можно смело прокатиться и вернуться. У нас безвизовый режим с приграничными городами. В год я в среднем провожу 120 килограммов. Продаю в аптеки, частные лавки, врачам в больницы.

Для нашего источника курьерская доставка — это подработка. Курьеров, как правило, находят сами врачи, лавки, аптеки, туристические фирмы. Основной контрабандой занимаются гиды. Они уже всё знают, у них протоптана тропа, знают, где брать, где скидки. А груз переносят туристы. Иногда специально организуются "помогайские туры" — так жители Дальнего Востока называют поездки, в которых турист перевозит чужой груз, но стоить ему это путешествие будет не 5000 рублей, а 1000.

— Например, я еду в Китай с ребёнком отдохнуть, погулять по магазинам. У меня с собой вещей особо нет. Ну так, вывозить планирую пять килограммов себе и пять килограммов ребёнку. Звоню в турфирму и спрашиваю: "У вас есть помогайский тур?" И они мне нагружают по 45 килограммов, но тур мне будет стоить гораздо дешевле, — рассказывает курьер.

В Россию из Китая завозятся и готовые таблетки, и сырьё для них. В закупке препараты стоят 40 юаней — около 400 рублей, раньше было в два раза дешевле. Курьер — он же перекупщик. В Китае купил за 40 юаней, в России продал за 80 (то есть за 800 рублей).

Где девушки покупают свои аборты?

Покупательницы в аптеках, на китайских рынках и через знакомых приобретают таблетки для абортов за две-три тысячи рублей. Очень часто сами врачи отправляют девушек за опасными препаратами к "своим" людям или продают из-под полы.

Елена из Владивостока рассказала Лайфу, что на медикаментозный аборт с помощью легальных таблеток у неё не было денег — в больнице он стоит около десяти тысяч рублей. Тогда врач предложил девушке купить средство на китайском рынке.

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— На прилавках эти таблетки не лежат. Но продавцы сразу понимают, когда им говоришь слова "ребёнок", "аборт" или говоришь название содержимого препарата (мифепристон или мизопростол). Две с половиной тысячи платишь — и всё. Дома пьёшь, потом кровью истекаешь несколько дней. Если повезёт — осложнений не будет. Многим не везёт, — говорит Елена.

Гинекологи муниципальных больниц боятся говорить с журналистами, поскольку их могут уволить и посадить за решётку за продажу нелегальных лекарств. Поэтому женщина-врач из Владивостока согласилась пообщаться с нами анонимно.

В день к ней приходит по 8–10 девушек на аборт. Сейчас местные врачи в первую очередь предлагают китайские препараты, чтобы заработать денег, причём не для себя.

— Деньги получаем я и заведующая женской консультацией, а потом заведующая консультацией сдаёт главному врачу. Он уже относит основную часть в Департамент здравоохранения. Всё наличными средствами. Сколько остаётся мне — не хочу отвечать, но немного. Последствия от этих таблеток могут быть разными: бесплодие, кровотечение, эндометриоз, тошнота и рвота, неполный аборт. Как часто они случаются — сказать практически невозможно, статистика не ведётся. Можно учитывать, а можно не учитывать. Но осложнения есть почти всегда после абортов. От китайских чаще — они менее качественные. Это могут быть и кисты, и инфекционные хронические заболевания, не говоря уже о психических нарушениях. Летальные исходы бывают редко, но если это случается, то пишут другую причину, — рассказывает доктор.

О том, что статистики нет, говорят и общественники, и врачи. По словам Алексея Фокина, если женщина попала в больницу с воспалением или кровотечением, которые появились из-за химического аборта, в её истории болезни или — в худшем случае — причиной смерти будут указаны воспаление и кровотечение. Реже — выкидыш. Без каких-либо уточнений.

— Проблема аборта в мире очень табуирована. Когда мы хотим выявить последствия абортов и количество смертей от них, мы упираемся в стену. Обо всём женщины готовы говорить: об отравлениях, ожогах — о чём угодно. Но про аборты молчат, — добавляет Фокин.

Сейчас на рынках дефицит китайских препаратов для аборта — когда границы закрыли, больницы и аптеки выкупили крупные партии. Привезти новые пока что нет возможности. Как нам сообщили в ларьке Владивостока: "Надеемся, что к Новому году привезут".

Но это же проблема всей страны?

Китайские таблетки есть не только на Дальнем Востоке, но и в Москве, и в Сургуте, и в Челябинске. Просто купить их не так легко — либо на китайских рынках, либо через знакомых, либо через Интернет.

Скриншот © Alibaba

Сырьё, из которого изготавливаются таблетки для абортов, продаётся на Alibaba.com — от одного доллара за грамм. Важно отметить, что данный сайт — это "доска объявлений", где любой поставщик размещает любое своё объявление. Как сообщили Лайфу в пресс-службе Alibaba.com, все лекарственные препараты должны иметь сертификаты соответствия, при этом размещение лекарств, отпускаемых по рецепту, на торговой онлайн-площадке запрещено.

— Размещение и продажа мифепристона и мизопростола в виде сырья для производства препарата разрешены на Alibaba.com, а продажа капсул и таблеток с этими ингредиентами запрещена. После того как мы получили уведомление, что на платформе существует несколько объявлений, которые нарушают нашу политику размещения, мы оперативно отреагировали и удалили их с нашей платформы, — добавили в пресс-службе.

Тем не менее купить средство для избавления от ребёнка можно в любой точке мира. Доставка зависит от того, как далеко вы живёте от границы с Китаем.

Анна из Челябинска узнала о своей беременности после того, как решила разводиться с мужем. Три дня рыдала, а потом решила сделать аборт. Пришла к врачу, он посоветовал ей "эффективный препарат из Китая". Девушка выпила таблетки. Через две недели пошла проверяться, а гинеколог ей сказал, что аборта не случилось.

— По словам врача, на меня это средство не подействовало. Я зря две недели маялась от боли и кровотечения. Пришлось делать вакуумный аборт. Это страшнее, потому что ты видишь всё, что с тобой происходит, и осознаёшь, что происходит с твоим организмом и с человеком, который мог родиться, — рассказывает девушка.

Представители общероссийского общественного движения "За жизнь" направили обращение к полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой инициировать проверку ситуации с китайским абортивным контрафактом.

— Дальневосточный округ является главной точкой ввоза этих средств из КНР. Надеемся, нас услышат. Без активной позиции властей и правоохранительных органов эту проблему не решить, — отмечает координатор движения Сергей Чесноков. — В благотворительных проектах всегда есть места входа для нуждающихся. В нашем случае это женские консультации. В десятках медучреждений работают наши психологи, консультирующие женщин, решивших прервать беременность. Ведь зачастую беременные идут на аборт под тяжестью проблем. Протяни им руку помощи — и многие с радостью сохранят ребёнка. В случае с китайскими таблетками тянуть руку помощи некому: эти женщины вне поля нашего зрения. Они покупают таблетки в Интернете или на китайском рынке, а принимают их дома. Фармакологический аборт опасен в принципе, а в случае с китайскими таблетками добавляются непонятный состав, завышенная дозировка, отсутствие обследования и присмотра врача. Это удар по репродуктивному запасу страны, который и без того с каждым годом уменьшается.

Лайф направил запросы в Росздравнадзор и в Федеральную таможенную службу РФ.