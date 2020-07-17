"Следователь ошибся, нелегального рынка не может быть". Фигуранты дела о торговле детьми убеждают Лайф, что всё было законно

Скандальное дело о торговле детьми набирает обороты. Суд в Москве арестовал уже восемь человек: это известные врачи и владельцы центров суррогатного материнства, в том числе Владислав Мельников, который якобы подбирал "инкубатор" для четы Пугачевой и Галкина. Партнёра Мельникова Свитнева следствие считает возможным организатором всей цепочки по продаже детей и собирается объявить его в розыск. В разговоре с Лайфом он отвергает все обвинения.

По версии Следственного комитета, в Москве сложилась группировка врачей и юристов, которые пытались продать младенцев высокопоставленным иностранцам. Это дело закрутилось после того, как в конце минувшего года в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили несколько младенцев, один из которых был мёртв.

По делу о продаже младенцев было арестовано восемь человек: эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, репродуктолог Валентина Чернышова, генеральный директор "Европейского центра суррогатного материнства" и по совместительству партнёр Свитнева Владислав Мельников, начальник юридического отдела "Росюрконсалтинга" Роман Емашаев, а также Кирилл Анисимов и Татьяна Блинова.

Рассмотрение в Басманном районном суде Москвы ходатайства об аресте Тараса Ашиткова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков 1 / 4

Продажей, как считает следствие, занималась фирма "Росюрконсалтинг", которой владеет Владислав Мельников, директор "Европейского центра по суррогатному материнству" — одной из крупнейших организаций в России, легально занимающейся суррогатным материнством. Мельников прославился тем, что, как он сам утверждал, подыскивал суррогатную мать для четы Пугачёвой и Галкина. Впрочем, сам юморист Галкин опроверг эту информацию.

Владислав Мельников, директор "Европейского центра по суррогатному материнству". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Дело врачей

Одним из организаторов этой схемы следователи считают Константина Свитнева — члена Российской ассоциации репродукции человека, партнёра Мельникова по "Росюрконсалтингу". По словам адвоката Мельникова Людмилы Айвар, следователи собираются объявить его в розыск. Вопросами суррогатного материнства и репродуктивного права Свитнев занимается уже 15 лет, сообщается на его личном сайте.

Квартира в Москве, где были обнаружены суррогатные дети. Фото © ТАСС / ГСУ СК по Москве

Лайфу удалось связаться с Свитневым. Сам он утверждает, что речь, мол, идёт о какой-то чудовищной ошибке следствия. Мол, вся схема с передачей детей иностранцам была абсолютно легальной, а проблемы начались лишь из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

— Мне кажется, высшее руководство СКР было дезинформировано, потому что это операция такой стоимости и масштабности. Мы сейчас присутствуем при историческом моменте возрождения большого террора. Это повторение большого дела врачей, — заявил Лайфу Свитнев.

Константин Свитнев, член Российской ассоциации репродукции человека. Фото © Константин Свитнев

Он признаёт, что младенцы предназначались для передачи иностранцам.

— Родители детей, которых нашли следователи в квартире в Одинцове и из-за которых было возбуждено уголовное дело, — филиппинцы, — заявил Свитнев. — Люди, которые к нам приезжают, руководствуются любовью к нашей стране. Я полагаю, что число таких детей будет только расти. В этом году будет около двух тысяч суррогатных детей.

По его словам, чёрный рынок суррогатного материнства в России невозможен.

— Нелегального рынка не может быть физически. Чтобы воспользоваться программой, нужно иметь медицинские показания. Чтобы воспользоваться этой программой, нужно обратиться в клинику репродукции. Родители записываются в книгу свидетельства о рождении, — заявил Свитнев.

Он пояснил, что будущие родители приезжали в Россию, сдавали анализы, у них были документы со всеми данными.

— Теперь следователь вцепилась в этих филиппинцев, которые являются заказчиками. Границы России были закрыты в 2020-м из-за коронавируса, и иностранцу въехать нельзя было. Соответственно, родители этих детей оказались отрезаны от своих детей, и те дети, которые рождаются в стране, должны находиться под присмотром опеки или доверенных лиц. Этих детей изъяли у доверенных лиц, а родители полгода не имеют никакой информации о них, — уверяет Свитнев.

От торговли детьми до туризма

У следствия своя правда. Силовики считают, что некоторые иностранцы, которые собирались забрать младенцев, не передавали свой биоматериал в Россию для суррогатных матерей, а значит, не были их законными родителями — они просто хотели выкупить чужих младенцев. Адвокаты с этим не согласны и настаивают, что все иностранные заказчики являются генетическими родителями найденных младенцев. Всего по делу о продаже младенцев проходит десять детей, включая месячного мальчика, который умер в квартире в январе этого года.

Предварительно установлено, что младенцы предназначались для высокопоставленных лиц из Филиппин. По крайней мере, так утверждает адвокат подозреваемых Игорь Трунов. Защитник отказался уточнить, какие посты занимают в Филиппинах заказчики детей.

Адвокат Игорь Трунов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Примечательно, что Свитнев с Мельниковым вместе владели двумя юридическими фирмами, в том числе ООО "Росюрконсалтинг", занимающимися вопросами финансов и недвижимостью. Обе конторы фактически были убыточными, следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".

У Свитнева с Мельниковым есть и туристический бизнес. С 2009 года они владеют туристическим оператором "Отдыхай!", который предлагает туры в страны Европейского союза. Работает турфирма ещё с 97-го года и, хоть позиционирует она себя как успешное туристическое агентство, последние четыре года также показывает сплошные миллионные убытки.

Суррогатный бизнес

Напомним, уголовное дело о торговле детьми завели ещё в январе 2020 года. Тогда в Одинцове обнаружили четырёх младенцев, один из которых был мёртв. В квартире также находилось ещё трое детей — все они были в возрасте от двух до трёх месяцев и без документов. Несколько месяцев о расследовании ничего не было известно. И только сейчас следователи стали задерживать врачей, якобы причастных к продаже младенцев.

Кстати, случай с найденными в Одинцове детьми в Москве не единственный. В июле 2020 года на юго-востоке столицы обнаружили пятерых младенцев в квартире под присмотром няни. Тогда силовики вышли на компанию "Свитчайлд", которая курировала весь процесс — от подбора суррогатных матерей до заключения договора. Как пояснили в фирме, родители не могли выехать в Россию из-за закрытых границ и коронавируса, поэтому дети находились в квартире под присмотром доверенных лиц.

Россия — одна из немногих стран, где суррогатное материнство остаётся легальным бизнесом. Согласно закону, биологические родители имеют право на несовершеннолетнего ребёнка, родившегося от суррогатной матери, но только при её согласии.

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