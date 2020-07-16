Алмаз бандитского Петербурга. На свободу готовится выйти легендарный Маклауд

После 16 лет заключения может освободиться один из некогда знаменитых персонажей преступного мира Олег Маковоз, более известный как Маклауд. Суд уже согласился выпустить гангстера на свободу по УДО, однако прокуратура намерена обжаловать решение суда. Прокуроров можно понять: за Маковозом тянется кровавый шлейф из десятков заказных убийств и он может повлиять на криминальную обстановку в Санкт-Петербурге.

Осудили бандита на 23 года ещё в начале двухтысячных. И Маковоз уже отсидел 16 лет за убийство генерального директора "Татинвестнефтегазстроя" Рустама Равилова (в криминальном мире известен как Рома Маршал) и покушение на депутата Госдумы РФ Башира Кодзоева.

Олег Маковоз. Фото © mzk1.ru

Сразу же после отсидки двух третей срока, ещё в ноябре прошлого года, Маковоз подал на УДО, но судьи отказывали ему в этом два раза. Новое положительное решение судьи Константина Бушковского появилось на сайте Тосненского городского суда 6 июля, но уже тринадцатого числа прокуратура обжаловала его. Несмотря на законность желания выйти условно-досрочно, мнение администрации исправительного учреждения и наличие положительных характеристик, освобождать легендарного бандита не торопятся.

Фото © Тосненский городской суд Ленинградской области

На свободу с чистой совестью?

Известный адвокат Сергей Колосовский рассказал Лайфу, что, используя административный ресурс, в отдельных случаях не освобождают людей, даже несмотря на наличие законных оснований. — Просто говорят: а он ещё не перевоспитался. Право на УДО у нас имеют практически все, просто в зависимости от категории преступлений необходимо отбыть разную пропорцию от назначенного наказания. Случай с частью 2 статьи 105 — две трети срока. От 23 лет это чуть меньше 16...

Быть может, нежелание освобождать Маковоза связано с тем, что кровавый след братской ОПГ из 90-х тянется до сих пор и далеко не все ниточки распутаны. По показаниям бывшего члена группировки Дениса Долгушина (он пошёл на сделку со следствием), ещё в 1999 году на базе петербургского охранного предприятия "Илтис" Маковоз организовал банду из прошедших горячие точки военнослужащих, занимавшихся наёмными убийствами. И на счету этой банды может быть до двух десятков заказных убийств, покушений и похищений в Петербурге, Москве и Сибири. Некоторые из них не раскрыты до сих пор.

Братская ОПГ покоряет Санкт-Петербург

Олег Маковоз родился в 1968 году в Иркутской области. Окончил среднюю школу, служил в химических войсках Дальневосточного военного округа. Маковоз пришёл в бандитский мир, как и многие другие, — через спорт. Мастер спорта по дзюдо, Маковоз сначала открыл собственный автосервис, а потом познакомился с легендой воровского мира Сибири, вором в законе Владимиром Тюриным — Тюриком, под которым тогда были Иркутск и Братск. Маклауд не только быстро влился в криминальный мир Сибири, но уже в 1995 году отправился покорять бандитскую столицу России. Маковоз возглавил силовое направление Тюрика и стал его руками в Петербурге.

Маковоз в кругу "братков". Фото © mzk1.ru

Официально Маковоз являлся директором фирмы по торговле лесом. В 1996 году учредил то самое частное охранное предприятие "Илтис", под прикрытием которого, по показаниям свидетелей, творились тёмные делишки. Именно с братской ОПГ СМИ связывают убийства криминальных авторитетов Константина Яковлева (Кости Могилы) и Виктора Слока (Вити Мурманского). Маковоз постоянно поддерживал связь с воровским миром через иркутянина Тюрина и, возможно, устранял врагов Аслана Усояна (деда Хасана), к клану которого принадлежал Тюрик.

Владимир Тюрин — Тюрик. Фото © beztabu.net

С "братскими" также связывают отравление "серого кардинала" Петербурга — гендиректора охранного предприятия "Балтик-эскорт" Романа Цепова. По версии следствия, предпринимателю подсыпали в пищу большую дозу лекарственного препарата, применяемого при заболевании лейкемией. Цепова отравили, когда он попытался подмять под себя охранный бизнес Маковоза. По некоторым данным, незадолго до смерти Цепов встречался с Маковозом по этому делу в кабинете начальника криминальной милиции Санкт-Петербурга Владислава Пиотровского.

"Братские" вроде бы не претендовали на лидирующие позиции в криминальном мире Санкт-Петербурга, но на любые попытки надавить на них отвечали пулями, невзирая на статус и вес противников в преступном мире. Например, под пули "братских" попали Ян Гурьевский и Валерий Ледовских — влиятельные члены всесильной тамбовской ОПГ. По материалам следствия, есть все основания предполагать, что Маковоз готовился и к убийству легендарного Владимира Барсукова (Кумарина), который является прообразом Антибиотика из криминальной саги "Бандитский Петербург".

Владимир Кумарин — Кум. Фото © mzk1.ru

"Братские" пытались заниматься не только рэкетом и заказными убийствами, но и серьёзными делами, например экспортом леса и алюминия из Иркутской области через Петербург в страны Балтии. В 2003 году Маковоз окончил Институт управления и права, после чего работал начальником управления Госстроя по СЗФО. Затем бандит решил пойти в политику и даже баллотировался в Государственную думу по списку Народной партии. Но в 2004 году Маковоза задержали по подозрению в организации убийства лидера бригады "казанских" Павла Касаева. Из тюрьмы он больше не выходил — за это время его судили несколько раз за совершение заказных убийств и покушений на убийство.

Маклауд в заключении

В настоящее время Олег Маковоз отбывает наказание в колонии строгого режима в Форносово. Ранее сообщалось, что он якобы стал сотрудничать с силовиками. В частности, якобы именно его показания помогли наконец посадить лидера "тамбовских" Владимира Кумарина, который, возможно, хотел переложить часть преступлений "тамбовских" на "братских".

Олег Маковоз. Фото © mzk1.ru

Также в питерских СМИ проходила информация, что очень похожего на Олега Маковоза человека якобы видели разгуливающим по Санкт-Петербургу и даже угощающим свою родственницу пирогами в ресторане и что он останавливался с женщиной в гостинице.