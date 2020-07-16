"Надёжное будущее", но не ваше. Как более 500 пенсионеров потеряли 350 млн рублей в кредитном кооперативе

Вы копите деньги, потом решаете их вложить, чтобы деньги начали "работать". Вот только в банках проценты небольшие, да и для суммы страхования вклада есть ограничения. Есть альтернативные способы вложить и преумножить деньги, вот только риск остаться совсем без средств очень высокий. Более 500 человек из разных городов России лишились своих сбережений в кредитном потребительском кооперативе с многообещающим названием "Надёжное будущее".

Что такое кредитный потребительский кооператив (КПК)?

Это подобие кассы взаимопомощи. Допустим, у вас есть сбережения — три миллиона рублей — и вы готовы их положить на вклад под проценты. Но процент в банке вам не нравится — слишком маленький. Да и застраховать можно только 1,4 млн рублей. А вашим соседям в это же время нужен кредит, но в банке им его не дают. Вы можете учредить кредитный потребительский кооператив, куда одни люди будут класть деньги под проценты, а другие люди будут эти деньги брать под другие проценты.

Разница в процентах станет резервным фондом вашего КПК. Кроме того, застраховать можно всю сумму целиком. По данным Центрального банка РФ, в России на сегодняшний день насчитывается 2011 кредитных потребительских кооперативов.

Такая форма финансовой организации вполне законна . Тогда что же случилось с деньгами сотен людей из КПК "Надёжное будущее"?

Ненадёжная работа с деньгами стариков

Игорю из Иванова почти 60 лет. Он накопил больше миллиона рублей и в 2017 году вложил их в КПК "Надёжное будущее", потому что в банках и инвестиционных компаниях ему не нравились проценты, которые начисляются вкладчику за то, что его деньги находятся в организации.

— Пообещали 19% годовых. Сначала заключил договор на три месяца. Накопленные проценты мне выплачивали ежемесячно. Затем продлил договор на полгода, затем на девять месяцев и на год. Всё было идеально. Средства ежемесячно переводились на карту, — рассказал Игорь Лайфу.

После этого процентная ставка была снижена в связи с изменениями Центробанка. Игорю стали начислять 16% годовых, и заключать договоры на короткие сроки больше было нельзя по условиям КПК — только на 60 месяцев, то есть на пять лет.

В течение 2018 года Игорь стабильно получал деньги 26-го числа каждого месяца. В 2019 году Центробанк провёл проверку "Надёжного будущего". В Ивановском филиале нарушений не обнаружили, а вот во Владимире, Костроме, Ярославле и Череповце нарушений было много. ЦБ потребовал, чтобы КПК за два месяца все проблемы устранил.

— Председатель нашего КПК Владимир Рюмин и юристы эти замечания не учли. Тогда Центробанк подал иск в суд о ликвидации кооператива. Вологодский городской суд этот иск одобрил. Началась ликвидация, — говорит Игорь.

Причиной для предписаний, по словам активиста Общероссийского народного фронта (ОНФ) Галактиона Кучавы, стали многочисленные кредиты, которые КПК выдавало заёмщикам без каких-либо обоснований.

У Игоря есть списки пайщиков, с которыми он общается по возврату вложенных средств. В списках — более 300 человек только по Ивановской области. В чате пайщиков во "ВКонтакте" — более 200 человек из Иванова, Вологды, Череповца, Владимира, Костромы и Ярославля. По данным ОНФ, количество пострадавших граждан по спискам составляет более 550 человек, а сумма ущерба — около 350 миллионов рублей.

— Процентов 80 пайщиков — пенсионеры. Некоторые за время всех разбирательств, которые тянутся с декабря 2019 года, уже ушли из жизни. Я и сам пенсионер. Этот КПК — наказание какое-то. Хотел копеечку лишнюю получать, а теперь эти суды... — жалуется Игорь.

На собрании вкладчиков, на котором присутствовали представители ОНФ, действительно очень много бабушек и дедушек, которые поверили Владимиру Рюмину и его "Надёжному будущему", отдали свои деньги и остались ни с чем.

Фрагмент протокола собрания пайщиков. Фото © LIFE

Ликвидатором КПК стала супруга председателя — Ольга Рюмина, хотя обязательства были возложены на самого председателя. При этом документов, подтверждающих правомочность смены ликвидатора, у рабочей группы КПК нет.

Страховой договор кооператива с НКО "Межрегиональное общество взаимного страхования" (МОВС) есть только у Рюминых. Пайщикам его не выдавали.

По данным "Спарк-Интерфакс", в залоге у КПК на данный момент находится 33 автомобиля. В 2019 году на промежуточном балансе КПК "Надёжное будущее" было более 530 миллионов рублей. Но, по словам пайщиков, сейчас эти средства заморожены. Счёт арестован.

А как же страховка?

Олег из Ярославля держал свои деньги в банке. Но в 100 метрах от здания банка появилась вывеска кооператива "Надёжное будущее". Олег решил зайти и узнать. Его подкупили слова: "Мы работаем под контролем Центробанка, все ваши сбережения будут застрахованы".

— Первый вклад открыл на 5000 рублей. Три месяца проценты приходили точно в срок. В марте 2018 года я все свои сбережения из банка положил на вклад в "Надёжное будущее", тогда это было около 1,4 миллиона рублей. Постепенно свой вклад я пополнял, проценты приходили, всё было в порядке. В общей сложности в КПК у меня было вложено около пяти миллионов рублей. В мае 2019 года я получал около 70 тысяч рублей — это проценты за вклад, — говорит Олег.

Переживая за свои деньги, Олег звонил в Санкт-Петербург, в МОВС, где ему подтвердили, что КПК "Надёжное будущее" действительно с ними сотрудничает, договор страхования заключён — проблем нет... Но тогда, когда начались проверки Центробанка и ликвидация кооператива, страховщики заявили пайщикам: с апреля 2019 года КПК перестал платить членские взносы, поэтому "Надёжное будущее" исключили из страхового НКО. А значит, и пайщикам МОВС ничего не должен.

Лайф обратился в НКО "МОВС" с просьбой объяснить, какой именно договор был заключён между страхователем и КПК и почему пайщики не могут получить страховые выплаты по своим вкладам. НКО отказалась отвечать на вопросы журналиста без официально оформленного запроса.

По мнению ОНФ, страхование вкладов, которое КПК гарантировал пайщикам, это не совсем правдивая история. У "Надёжного будущего" действительно мог быть заключён договор с НКО "МОВС", но вся ответственность перед пайщиками — это имущественные риски КПК. Вклады в России страховать может только государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", с которым "Надёжное будущее" не работало. Страховку никто из пайщиков никогда не видел, её не было на сайте КПК и на общих собраниях.

Если деньги есть на балансе, почему их не отдают людям?

В настоящий момент действия, связанные с ликвидацией, производятся АО "Планета", которое было создано только в конце апреля 2019 года. Её представитель Валентина Фролова иногда выходит на разговор с пайщиками в чате во "ВКонтакте". По её словам, ликвидация КПК продлена до середины октября 2020 года. Задолженность в пользу сберегателей — порядка 487 миллионов рублей, а задолженность в пользу кооператива — порядка 525 миллионов рублей.

То есть КПК утверждает, что основная сумма вкладов пайщиков находится у тех, кто брал кредиты в "Надёжном будущем". Но должники деньги не отдают. С ними нужно судиться, изымать имущество, которое было куплено на заёмные деньги.

Некоторые пайщики требовали вернуть им деньги, подали иски в суд, поэтому счета кооператива находятся под арестом, который наложен в связи с заявлениями сберегателей. Теперь Валентина Фролова из АО "Планета" и Ольга Рюмина убеждают этих вкладчиков забрать свои заявления, чтобы аресты со счетов были сняты, якобы тогда кооператив сможет работать снова и вернуть всем деньги.

Но при этом Валентина Фролова отмечает:

— Очерёдность выплат сейчас от этих арестов не влияет. Первыми средства вы [вкладчики] не получите. Выплаты будут идти по очерёдности ликвидации.

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Что это означает? Лайф связался с ещё одной вкладчицей — Галиной. Она верит Рюминым и поддерживает их, с Ольгой общается напрямую. По её словам, когда начались проверки Центробанка в "Надёжном будущем", Владимир Рюмин уволил сотрудников во всех своих филиалах без оплаты труда и дал им расписки, что при ликвидации работники свои зарплаты получат в первую очередь. То есть после снятия ареста со счетов первыми деньги получат бывшие сотрудники КПК. Вторая очередь — налоговые выплаты. Затем долги перед страховым фондом, по аренде офисов и прочие расходы.

Только четвёртая очередь — пайщики. Сколько денег останется в "Надёжном будущем" после управленческих и организационных расходов, а также выплат по налоговым задолженностям, неизвестно. Но, как отмечает координатор проекта ОНФ "За права заёмщиков" в Ивановской области Галактион Кучава, представители КПК заявляют об арендных платежах офисов в 350 тысяч рублей ежемесячно. Учитывая, что с лета 2019 года кооператив не работает, за год накопилась приличная сумма только по этой статье расходов.

— Изначально в суд пошли 62 человека, но многие свои иски отозвали. Сейчас из-за 10 человек счета всё ещё арестованы. Эти люди, из-за которых арестовали счета нашего КПК, — собаки на сене. И они ничего не получают, и мы, и Рюмины работать не могут, — утверждает вкладчица Галина.

Связаться с Ольгой Рюминой нам не удалось. Владимир Рюмин в течение года находился под домашним арестом, поскольку против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в составе преступной группы").

Неизвестно, почему Рюмины отказывались возвращать деньги пайщикам и довели дело до суда. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ЦБ РФ, при выявлении серьёзных нарушений Центробанк направляет в КПК предписание о запрете принимать новых членов, привлекать деньги пайщиков и выдавать займы. При этом такое предписание не запрещает КПК возвращать денежные средства пайщикам по ранее заключённым договорам.

Сам себе коллектор?

Но КПК — это не только пайщики, это ещё и заёмщики. Сколько их в "Надёжном будущем", неизвестно. Но, по словам Галактиона Кучавы, "Надёжное будущее" через АО "Планета" предлагает своим пайщикам оформить цессию, то есть переуступает свои права на взыскание кредита. Таким образом, вкладчику, чтобы он мог вернуть свои деньги, предлагается самостоятельно отсуживать деньги у заёмщика.

— К нам обратились заёмщики, которые взяли кредит в "Надёжном будущем" на покупку машины — 800 тысяч рублей. Спустя какое-то время автомобиль они разбили — он восстановлению не подлежит. Молодые люди нигде не работают, имущества у них нет. То есть если вкладчики КПК возьмут цессию и будут сами выбивать свои деньги, то у них просто ничего не получится — взять с этих должников нечего, — отмечает Галактион. — При этом законы Российской Федерации запрещают передавать цессию физическим лицам. АО "Планета" и "Надёжное будущее" могут оформить цессию только на другие организации, а не на вкладчиков или каких-то других людей.

Кроме того, сейчас ведутся судебные разбирательства: три человека из состава учредителей КПК "Надёжное будущее" — Анастасия Середа, Михаил Чекайло и Александр Юровский — требуют провести почерковедческую экспертизу и признать протокол общего собрания 2011 года, на котором образовался кооператив, недействительным. Если будет доказано, что подписи подделаны, то может оказаться, что весь КПК был "липовым", а эти три "учредителя" не понесут никакой ответственности.

Что же делать?

Сейчас Рюмины не предоставляют информацию о своём балансе ни пайщикам, ни общественникам. Поэтому сложно сказать, сколько на самом деле осталось денег на их счету. В мае 2020 года КПК представил в суд промежуточный ликвидационный баланс — скрин представлен ниже. Также у вкладчиков нет отчётных документов о тех, кто брал кредиты в "Надёжном будущем".

Промежуточный ликвидационный баланс. Фото © LIFE

По мнению Галактиона Кучавы, самое правильное решение в этой ситуации — процедура банкротства. В ней можно будет сформировать точный реестр кредиторов и определить, кому и сколько денег будет возвращено. Если же сейчас будет просто снят арест со счетов КПК, организаторы кооператива просто выведут оставшиеся средства на управленческие расходы и "аренды офисов", а людям не достанется ничего.

Скриншот © VK

У Владимира Рюмина был ещё один КПК — "Резервный капитал". Деятельность по его счетам также приостановлена. Но у соучредителя этого кооператива Сергея Махтанова есть ещё один КПК — "Точка опоры" — действующий, хоть и небольшой. Вероятно, такая форма работы с финансами людей продолжит существовать и дальше. Не исключено, что под председательством Рюмина, его супруги или их знакомых.