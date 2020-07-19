Наследство на кону. Чем закончилась история приёмных детей, убивших мать и бабушку

Конаковский городской суд Тверской области признал недостойным наследником подростка, который зарубил топором свою бабушку и зарезал мать. Отец убийцы считает, что за всем этим стоит группа мошенников, которые манипулируют его сестрой.

14-летний убийца

Фото © СУ СК РФ по Тверской области

В мае 2018 года в деревне Сажино (Тверская область) 14-летний подросток подошёл к своей 81-летней бабушке сзади и пять раз ударил её топором по голове. После этого он дождался, когда домой вернётся мать с сестрой, и с порога набросился на женщину с ножом. Юный изувер убил её и спрятал тела в подвале. Сестру он заставил стирать следы крови. После этого они вскрыли сейф болгаркой и устроили десятидневный загул, пригласив в особняк своих сверстников: школьники поехали кататься на родительской машине и разбили её, затем они устроили дискотеку, закупили огромное количество алкоголя и даже вели веб-трансляцию из дома, где произошло двойное убийство. Трудно сказать, сколько дней могла продолжаться эта вакханалия, если бы не приёмный отец убийцы и его сестры. Мужчина внезапно приехал домой и обнаружил останки своих бывших жены и тёщи в погребе.

Семья и наследство

Андрей и Анна. Фото © Соцсети

Убийца — Андрей Р. — был приёмным ребёнком. Ещё малышом его взяли из детдома вместе с девочкой, которая была на два года его старше. Так двухлетний Андрей и четырёхлетняя Аня стали братом и сестрой и обрели дом. Семья могла себе позволить многое: они занимались мясным бизнесом и построили огромный особняк в Сажине, к которому даже вела отдельная дорога. Но вскоре между отцом и матерью пробежала кошка, и в 2016 году они развелись. Чтобы не делить имущество, мужчина согласился отказаться от своей доли в пользу детей при условии, что то же самое сделает его экс-супруга.

Судная тень

Суд признал Андрея Р. виновным в двойном убийстве, но его участь облегчил возраст. При максимально возможном наказании в десять лет тюрьмы ему дали восемь с половиной лет в воспитательной колонии. Сестру признали невиновной и до совершеннолетия её имя нигде не всплывало. Общие друзья Андрея и Ани говорят, что она ненавидит брата за то, что он сломал ей жизнь. Лайфу она подтвердила, что не собирается продолжать общение с Андреем, когда он выйдет на свободу.

— Я не верю, что он перевоспитался, хотя он раскаялся в том, что натворил. Я думаю, общество его не примет и ему будет трудно найти хорошую работу и девушку для жизни Анна Р.

Друзья-стервятники

Вместе с тем сразу после своего совершеннолетия Анна подала в суд на сводного брата, чтобы отсудить его половину наследства. Особняк с землёй, мясной магазин, квартира и несколько автомобилей — всё это по решению Тверского суда от 3 июля 2020 года теперь принадлежит только Ане. Андрей признан недостойным наследником. Василий Р., который является приёмным отцом обоих подростков, уверен, что девушку взяли в оборот мошенники, цель которых — переоформить всю недвижимость на себя.

— Мы хотели, чтобы половина наследства была у Ани, а половина отошла Андрею, но её (Аню. — Прим. ред.) взяли в оборот мошенники. Они манипулируют Аней, но потом, скорее всего, от неё избавятся, потому что их цель — недвижимость, а недвижимость очень большая. Там и квартира, и особняк, и магазин, и машины... Руководит этим всем жених Ани. Он возит её на джипе, она по уши влюблена, у неё новая жизнь Василий Р. Приёмный отец Андрея и Ани

Через полтора года после трагедии Анна Р. съехала от отца и теперь живёт со своим молодым человеком. По словам Василия Р., он пытался встретиться с Аней и её представителями, но из этого ничего не вышло.

— С Аней мне общаться не дают. Ситуация такая, что и я ни с чем остаюсь. О покойных не говорят плохо, но они ещё при жизни, когда мы разводились, сделали так, чтобы всё наследство досталось детям. Меня обхитрили, обвели вокруг пальца... Суд признал Андрея недостойным наследником, в результате всё перешло Ане. На суде было видно, как эти мошенники обрадовались, аж сияли. Сейчас они от Ани избавятся. Не сразу, конечно, но, думаю, скоро Василий Р. Приёмный отец Андрея и Ани

Поиск биологических родителей

Фото © VK / Аня Рогулина