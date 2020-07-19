Жизнь без интима. Чем вредно и полезно сексуальное воздержание для женщин

До середины XX века сексуальное желание у женщин считалось видом психического расстройства. К счастью, эти времена прошли, и у секса появилось очень большое количество видов нормы. Однако в наше время, кажется, модным становится другое направление — обдуманный отказ от плотских утех взамен духовных практик и самореализации.
Всё большее количество взрослых и здоровых женщин отказывается от секса, ища в воздержании некие полезные качества. У психологов и сексологов есть на этот счёт аргументы как за, так и против. Вдруг вы тоже решите сменить свою сексуальную жизнь на исключительно социальную.
Фото © Shutterstock
Плюс воздержания № 1. Омоложение организма
Представители различных духовных практик уверены, что умеренное воздержание помогает организму восстановиться. Всё-таки сексуальный акт производит в организме эффект сродни взрыву гормональной бомбы. А затишье помогает телу восстановить силы и привести себя в порядок.
Фото © Shutterstock
Плюс воздержания № 2. Нормализация психики
Секс как способ подчеркнуть свою важность — расхожий метод самореализации. Если женщину хотят, она чувствует себя нужной и значимой. Но это может зайти слишком далеко. Поэтому перевод отношений из плотских в дружеские — неплохой вариант выдохнуть и посмотреть на себя со стороны.
Фото © Shutterstock
Плюс воздержания № 3. Меньше шансов заболеть
Секс кроме удовольствия приносит ещё и риск подцепить заболевания. И даже защищённый секс не гарантирует стопроцентной защиты. Список широк — от бородавок до гонореи и ВИЧ-инфекции — безусловно, отказ от секса сводит риск подцепить такие сюрпризы к нулю.
Фото © Shutterstock
Минус воздержания № 1. Повышенная раздражительность
Секс — прекрасный способ снять стресс. Отсутствие секса в жизни женщины снижает количество эндорфинов и серьёзно ухудшает настроение. По крайней мере, на первых этапах воздержания будет очень непросто.
Фото © Shutterstock
Минус воздержания № 2. Застой крови
Ряд учёных уверены — секс не только помогает улучшить настроение, но и наладить кровообращение в органах малого таза. А вот отсутствие регулярной стимуляции может вызвать серьёзные последствия, вплоть до мастопатии. Впрочем, мастурбация может решить эту проблему не хуже секса.
Фото © Shutterstock
Минус воздержания № 3. Гормональный дисбаланс
Гормональная встряска в виде секса несёт как вред, так и пользу. Без секса многие женщины сталкиваются с гормональными нарушениями. Критические дни проходят тяжелее, возникают мигрени, да и иммунная система начинает подавать сигналы — мол, прекратите этот целибат.