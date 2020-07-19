Жизнь без интима. Чем вредно и полезно сексуальное воздержание для женщин

До середины XX века сексуальное желание у женщин считалось видом психического расстройства. К счастью, эти времена прошли, и у секса появилось очень большое количество видов нормы. Однако в наше время, кажется, модным становится другое направление — обдуманный отказ от плотских утех взамен духовных практик и самореализации.

Всё большее количество взрослых и здоровых женщин отказывается от секса, ища в воздержании некие полезные качества. У психологов и сексологов есть на этот счёт аргументы как за, так и против. Вдруг вы тоже решите сменить свою сексуальную жизнь на исключительно социальную.