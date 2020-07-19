В Армении возбудили 37 уголовных дел после конфликта с Азербайджаном

Следственный комитет Армении возбудил 37 уголовных дел после приграничного конфликта с Азербайджаном и обстрелов территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расследования начаты по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое способом, опасным для жизни многих людей, по мотиву национальной ненависти" и "Умышленное уничтожение имущества по мотиву национальной ненависти".

По данным следствия, в период с 16 по 20 июля при атаках на армянские боевые позиции погибли четверо военнослужащих, ещё 36 получили ранения. Повреждены шесть автомашин, 24 дома, коньячный и винный завод, детский сад, газопровод и кладбище. После обстрела полицейского участка двое сотрудников получили травмы, также пострадало одно гражданское лицо.

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