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В Армении возбудили 37 уголовных дел после конфликта с Азербайджаном

В результате обстрелов четверо человек погибли, ранены 36 военнослужащих, двое полицейских и гражданское лицо.

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Фото © Следственный комитет Армении

Следственный комитет Армении возбудил 37 уголовных дел после приграничного конфликта с Азербайджаном и обстрелов территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расследования начаты по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое способом, опасным для жизни многих людей, по мотиву национальной ненависти" и "Умышленное уничтожение имущества по мотиву национальной ненависти".

По данным следствия, в период с 16 по 20 июля при атаках на армянские боевые позиции погибли четверо военнослужащих, ещё 36 получили ранения. Повреждены шесть автомашин, 24 дома, коньячный и винный завод, детский сад, газопровод и кладбище. После обстрела полицейского участка двое сотрудников получили травмы, также пострадало одно гражданское лицо.

Фото © Следственный комитет Армении

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Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 12 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. В Кремле отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.

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