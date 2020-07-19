Зятя бывшего президента Грузии задержали за хранение оружия и драку в элитном отеле

Зятя экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндию Гогочури задержали за драку и незаконное ношение оружия, сообщает телеканал "Рустави-2".
Поздним вечером 18 июля Гогочури с друзьями отдыхал в элитном отеле "Параграф" в посёлке Шекветили на побережье Чёрного моря. Там у компании вспыхнул конфликт с одним из посетителей. Произошла драка, во время которой зять бывшего грузинского лидера держал в руке пистолет. Выстрелов при этом не было.
В результате инцидента пострадал один человек. Сотрудники гостиницы вызвали на место происшествия патрульную полицию.
По данным Министерства внутренних дел, Гогочури обвиняется в насилии и незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия.
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Георгий Маргвелашвили занимал должность президента Грузии с 2013 по 2018 год. Это уже не первый инцидент, в котором участвует его зять. В 2017 и 2018 годах Гогочури был ранен в Тбилиси из огнестрельного оружия.