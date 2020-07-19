Неизвестные открыли стрельбу в Вашингтоне, один человек погиб и восемь ранены — видео

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В Вашингтоне один человек погиб и как минимум восемь получили ранения при стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, сообщает телеканал NBC.
Девять человек были госпитализированы с серьёзными травмами, один из них позже скончался в больнице.
Полицейский департамент Вашингтона подтвердил информацию о стрельбе. Разыскиваются трое темнокожих мужчин, они были в чёрной одежде, скрылись на тёмном автомобиле с затонированными стёклами.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
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