На пропавшем в Бурятии Ан-2 летели пилоты других самолётов

Четыре командира экипажей находились на борту пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

— Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию [полей], — сказал представитель центра.

Производить обработку предполагалось на границе с Иркутской областью.

В настоящее время поиск пропавшего судна ведут два самолёта и вертолёт.