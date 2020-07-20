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На пропавшем в Бурятии Ан-2 летели пилоты других самолётов

Поиски ведут три воздушных судна.

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Фото © Pixabay

Четыре командира экипажей находились на борту пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию [полей], — сказал представитель центра.

Производить обработку предполагалось на границе с Иркутской областью.

В настоящее время поиск пропавшего судна ведут два самолёта и вертолёт.

Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку.

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