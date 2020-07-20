Первый космический зонд ОАЭ стартовал к Марсу из Японии — видео

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020
Японская ракета-носитель H-IIA с зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") стартовала с космодрома на острове Танэгасима. Трансляция велась на странице миссии в "Твиттере".
Отмечается, что запуск прошёл успешно. Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте 430 километров и продолжил движение по заданной траектории. Зонд уже развернул солнечные батареи и передал на Землю первый сигнал, который был получен.
Изначально запуск должен был состояться 15 июля, однако дважды переносился из-за плохой погоды. "Аль-Амаль" должен достичь Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания. На орбите Красной планеты аппарат будет находиться 687 дней (один марсианский год). С его помощью учёные смогут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на планете, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на царящую там погоду.
Вес аппарата, созданного при сотрудничестве Космического агентства ОАЭ, Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида и трёх университетов США, составляет 1350 килограммов. Помимо солнечных батарей он также оснащён многоканальной камерой с высоким разрешением, инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.
Ранее стала известна дата возобновления прерванных пусков "Союзов" с космодрома Куру.