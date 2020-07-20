Первый космический зонд ОАЭ стартовал к Марсу из Японии — видео

Отмечается, что запуск прошёл успешно. Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте 430 километров и продолжил движение по заданной траектории. Зонд уже развернул солнечные батареи и передал на Землю первый сигнал, который был получен.

Изначально запуск должен был состояться 15 июля, однако дважды переносился из-за плохой погоды. "Аль-Амаль" должен достичь Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания. На орбите Красной планеты аппарат будет находиться 687 дней (один марсианский год). С его помощью учёные смогут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на планете, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на царящую там погоду.