"Вор должен сидеть в тюрьме". Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что арестованный экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства, начал давать показания по уголовному делу.

— Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты. — Прим. ред.), зарыдал и начал показания давать, — сказал Лукашенко на встрече в Витебской области, трансляцию которой вёл телеканал "Беларусь-1".

Белорусский лидер добавил, что все фигуранты начали давать показания по делу, всего их в нём около 30. По словам Лукашенко, они будут отвечать по закону и не станут узниками совести.

Глава государства выразил готовность пригласить в страну Интерпол, представителей из России, США и Европы, чтобы они проверили результаты расследования, ознакомились с документами и оценили, насколько деятельность правоохранительных органов соответствует законам Белоруссии.

— Мы им покажем эти документы — Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное дело. Мы открыты. Надо — сядут. Перед законом все равны, — заключил президент.