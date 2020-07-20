"Вор должен сидеть в тюрьме". Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что арестованный экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства, начал давать показания по уголовному делу.
— Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты. — Прим. ред.), зарыдал и начал показания давать, — сказал Лукашенко на встрече в Витебской области, трансляцию которой вёл телеканал "Беларусь-1".
Белорусский лидер добавил, что все фигуранты начали давать показания по делу, всего их в нём около 30. По словам Лукашенко, они будут отвечать по закону и не станут узниками совести.
Глава государства выразил готовность пригласить в страну Интерпол, представителей из России, США и Европы, чтобы они проверили результаты расследования, ознакомились с документами и оценили, насколько деятельность правоохранительных органов соответствует законам Белоруссии.
— Мы им покажем эти документы — Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное дело. Мы открыты. Надо — сядут. Перед законом все равны, — заключил президент.
Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии отказалась регистрировать соперника Лукашенко Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Последний 21 июня был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын. Белорусский КГБ нашёл доказательства вины экс-кандидата.