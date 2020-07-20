Фрески в соборе Святой Софии закроют шторами во время мусульманских молитв

Во время мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле христианские мозаики и фрески будут закрывать шторами. Об этом в эфире телеканала NTV заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
— Сейчас идёт работа над тем, чтобы закрыть фрески и мозаику системой занавесок, она уже почти готова, — сказал Калын, уточнив, что световой системы не будет.
По словам пресс-секретаря, главная задача — не повредить изображения и не нанести никакого ущерба зданию.
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Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган в марте 2019 года предложил изменить статус собора Святой Софии на мечеть. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания 10 июля музей стал мечетью. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.