Фрески в соборе Святой Софии закроют шторами во время мусульманских молитв

Во время мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле христианские мозаики и фрески будут закрывать шторами. Об этом в эфире телеканала NTV заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

— Сейчас идёт работа над тем, чтобы закрыть фрески и мозаику системой занавесок, она уже почти готова, — сказал Калын, уточнив, что световой системы не будет.

По словам пресс-секретаря, главная задача — не повредить изображения и не нанести никакого ущерба зданию.