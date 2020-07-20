Учёные доказали убивающее воздействие ультрафиолета на коронавирус

Ультрафиолетовое излучение оказывает смертельное влияние на коронавирус нового типа во время его нахождения в слюне. Об этом заявил известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Он рассказал об исследовании итальянских биологов, на первом этапе которого разные концентрации инфекции — от низкой, человеческой, до очень высокой, которая не имела аналогов в жизни — были помещены в капельки воды и подвергнуты излучению ультрафиолета С (УФ-С). Таким образом специалисты воспроизвели эффект, возникающий в результате чихания или кашля больного CoViD-19. Результат показал, что даже в малых дозах излучение за несколько секунд способно уничтожить вирус.

Впрочем, напомнил учёный, излучение УФ-С, проходя атмосферу, не доходит до поверхности Земли. Поэтому специалисты применили длинноволновый (УФ-А) и средневолновый (УФ-В) диапазоны, которые достигают поверхности. Результат оказался тот же.

— Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком, — уточнил Клеричи.

Он связал это открытие с нынешним снижением заболеваемости в Европе и странах Северного полушария. А вот в Южном полушарии сейчас зима — происходит пик инфицирования, отметил профессор.

Исследователи обратились к коллегам из Национального института астрофизики, которые подтвердили их выводы.

Говоря об исключениях, иммунолог упомянул высокий уровень распространения коронавируса в Индии, Пакистане и Бангладеш. По словам учёного, он обусловлен муссонным климатом, который приводит обильные осадки и не даёт проникать солнечным лучам.

Кроме того, на распространение вируса летом действует и игнорирование гражданами необходимых мер защиты. В качестве примера специалист привёл США.