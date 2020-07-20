Эксперт назвал полезные и вредные свойства лаваша

Лаваш является полезным продуктом, однако не стоит думать, что он совсем безвреден. Об этом рассказал ведущий программы "Живая еда", выпускник Челябинской государственной медицинской академии Сергей Малозёмов.

— Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20–30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Малозёмов отметил, что ещё одним плюсом лаваша является плотность, благодаря чему человеку хватает небольшой порции. Также лаваш хорошо удерживает в себе начинку, поэтому можно съесть меньше вредных быстрых углеводов, уточнил телеведущий.

— По составу, если не считать, что в нём меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб, — уверен он.

Эксперт напомнил, что основу лаваша делают из крахмала, который на языке диетологов зовётся скрытым сахаром, так как он представляет собой соединённые вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются.

Малозёмов уверен, что за свою популярность лаваш должен благодарить маркетинг. Это же касается и бейглов, которые звучат интереснее, чем белый хлеб, но по составу представляют собой то же самое.