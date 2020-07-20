Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эксперт назвал полезные и вредные свойства лаваша

Он также объяснил, почему этот продукт так популярен.

348

Лаваш является полезным продуктом, однако не стоит думать, что он совсем безвреден. Об этом рассказал ведущий программы "Живая еда", выпускник Челябинской государственной медицинской академии Сергей Малозёмов.

Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20–30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Малозёмов отметил, что ещё одним плюсом лаваша является плотность, благодаря чему человеку хватает небольшой порции. Также лаваш хорошо удерживает в себе начинку, поэтому можно съесть меньше вредных быстрых углеводов, уточнил телеведущий.

По составу, если не считать, что в нём меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб, — уверен он.

Эксперт напомнил, что основу лаваша делают из крахмала, который на языке диетологов зовётся скрытым сахаром, так как он представляет собой соединённые вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются.

Малозёмов уверен, что за свою популярность лаваш должен благодарить маркетинг. Это же касается и бейглов, которые звучат интереснее, чем белый хлеб, но по составу представляют собой то же самое.

Ранее эксперт назвала вкусный способ укрепить иммунитет.

Выбор редакции

Loading...