Метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России ожидаются опасные погодные аномалии. Так, сильные ливни, град, штормовой ветер и похолодание придут в центральную часть Урала, на юг Тюменской области, север Томской и в Кемеровскую область.

— В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди — с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25–27 метров в секунду, — цитирует Вильфанда РИА "Новости".

Метеоролог отметил, что при жаркой погоде даже небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта. По словам Вильфанда, это снижает пожароопасность в регионе, но за счёт опасных явлений.

Резкое понижение температуры прогнозируется в Европейской части страны и на юге Западной Сибири. Это связано с поступлением воздушных масс из Северной Атлантики. В Калининградской области похолодает сразу на десять градусов — с 25–30 в понедельник до 17–18 во вторник. Такое же снижение ожидается в Тверской, Смоленской и Московской областях.

Опасная жара — около 40 градусов — прогнозируется в Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике и Северной Осетии.