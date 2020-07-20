Ведьмаки, Геральты и Джон Сноу. Кинолог рассказал, как популярные сериалы влияют на клички собак

В период показа сериала "Игра престолов" россияне активно давали своим собакам клички в честь его героев. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

— По улицам ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса, Арья, — цитирует его РИА "Новости".

Голубев также добавил, что резко возросла мода на хаски, так как эти собаки похожи на лютоволков.

Однако в последнее время внимание собаководов сместилось на сериал "Ведьмак". Теперь на улицах можно встретить Геральтов, Ламбертов, Весемиров и, конечно, Ведьмаков.

— На улицах уже можно встретить 26 Геральтов и 33 Ламберта, — сообщил глава РКФ и отметил, что они всё же пока не догнали по популярности клички в честь "Игры престолов".