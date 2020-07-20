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Ведьмаки, Геральты и Джон Сноу. Кинолог рассказал, как популярные сериалы влияют на клички собак

Он отметил, что после выхода знаменитой экранизации Джорджа Мартина россияне стали активнее интересоваться хаски, так как они похожи на лютоволков.

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В период показа сериала "Игра престолов" россияне активно давали своим собакам клички в честь его героев. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По улицам ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса, Арья, — цитирует его РИА "Новости".

Голубев также добавил, что резко возросла мода на хаски, так как эти собаки похожи на лютоволков.

Однако в последнее время внимание собаководов сместилось на сериал "Ведьмак". Теперь на улицах можно встретить Геральтов, Ламбертов, Весемиров и, конечно, Ведьмаков.

На улицах уже можно встретить 26 Геральтов и 33 Ламберта, — сообщил глава РКФ и отметил, что они всё же пока не догнали по популярности клички в честь "Игры престолов".

Ранее была названа самая популярная кличка собаки в Москве.

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