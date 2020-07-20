В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Персональные данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов оказались в открытом доступе в Интернете. Об этом сообщает израильская компания vpnMentor.

Специалисты обнаружили на открытом сервере адреса электронной почты, данные о моделях смартфонов, пароли, IP-адреса, домашние адреса, идентификаторы устройств и другую информацию общим объёмом в 1,2 терабайта. Отмечается, что утечка произошла из таких сетей, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. У некоторых из них миллионы скачиваний с Google Play и App Store и высокие рейтинги.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов сообщает, что в Сети могли оказаться данные десятков, а может, и сотен тысяч россиян. По словам специалистов, бесплатные утилиты практически не защищены и обеспечивают минимальный уровень анонимности в Сети, ими пользуются в основном технически безграмотные пользователи, которые хотят получить доступ к заблокированным сайтам.

Аналитики полагают, что серьёзных проблем из-за этой утечки не предвидится, однако данные могут использоваться для взлома других ресурсов или фишинга. Кроме того, злоумышленники могут проанализировать историю посещений и шантажировать клиентов VPN-сервисов входом на запрещённые ресурсы.