Минобороны завершило клинические испытания вакцины от CoVID-19

Министерство обороны России совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Утром 20 июля из военного госпиталя выписали вторую группу добровольцев из 20 человек, сообщили в ведомстве.

Перед тем как покинуть стены медучреждения, добровольцы сдали контрольные анализы крови и прошли итоговое обследование.

— Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации, — заявили в министерстве.

В оборонном ведомстве отметили, что у добровольцев не было обнаружено каких-либо осложнений, побочных действий, нежелательных реакций. Они не жаловались на здоровье. Данные ежедневных осмотров и опросов испытуемых передадут в НИИ имени Гамалеи для всесторонней оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа, а также подготовки к госрегистрации вакцинного препарата.