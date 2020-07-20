Минобороны завершило клинические испытания вакцины от CoVID-19

Министерство обороны России совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Утром 20 июля из военного госпиталя выписали вторую группу добровольцев из 20 человек, сообщили в ведомстве.
Перед тем как покинуть стены медучреждения, добровольцы сдали контрольные анализы крови и прошли итоговое обследование.
— Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации, — заявили в министерстве.
В оборонном ведомстве отметили, что у добровольцев не было обнаружено каких-либо осложнений, побочных действий, нежелательных реакций. Они не жаловались на здоровье. Данные ежедневных осмотров и опросов испытуемых передадут в НИИ имени Гамалеи для всесторонней оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа, а также подготовки к госрегистрации вакцинного препарата.
Ранее доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич рассказал, что уровень антител после иммунизации организма у прошедших вакцинацию сохранится надолго — они будут надёжно защищены от инфекции.