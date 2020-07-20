На Камчатке третьи сутки идут поиски туриста, пропавшего на Вилючинской Сопке

В Камчатском крае продолжаются поиски туриста, пропавшего на вулкане Вилючинская Сопка пять дней назад. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров.
— Обследовано 25 км территории. Сегодня поиски будут продолжены с применением квадрокоптера, — цитирует его слова ТАСС.
Двое туристов отправились к сопке на квадроциклах 15 июля, через два дня поступило сообщение о том, что один из них пропал. 18 и 19 июля в его поисках было задействовано 30 спасателей.
Ранее сообщалось, что в Башкирии четыре дня искали пропавших туристов. Однако из-за путаницы с датами те даже не знали, что потерялись, и мирно отдыхали на берегу.