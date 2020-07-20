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Во время пандемии россияне начали усыновлять детей онлайн

Отмечается, что эта процедура будет доступна до конца года, пока не снимут изоляцию в детских учреждениях.

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Фото © Pixabay

Во время пандемии коронавирусной инфекции россияне начали усыновлять детей в онлайн-режиме. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на члена Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елену Альшанскую.

Собеседование с опекой, тестирование будущих родителей, осмотр условий проживания проходят в формате видеоконференции, лично придётся оформить только медицинские документы. После успешного завершения процедур малыша выводят за пределы детского дома к новой семье, чтобы минимизировать контакты с остальными детьми.

Нововведение позволило сиротам обрести новый дом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Предполагается, что оно будет доступно до конца года, пока не снимут изоляцию в детских учреждениях.

Альшанская отметила, что лучшего решения в условиях пандемии придумать было невозможно, хотя личные контакты между приёмными родителями и детьми куда эффективнее. Она рассказала, что с 1 марта по 12 мая после онлайн-знакомств 29 малышей из детдомов были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приёмную семью.

В феврале Минпросвещения запустило портал по усыновлению, на котором содержится вся информация о процедуре.

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