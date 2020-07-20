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Страны Евросоюза и в третий день саммита не смогли согласовать семилетний бюджет

Переговоры продолжатся в понедельник.

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Фото © Pixabay

Лидеры государств и правительств стран Евросоюза не согласовали бюджет на 2021–2027 годы и фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса и в третий день саммита, который проходит в Брюсселе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС, заседание продолжится в понедельник, 20 июля.

Планировалось, что саммит завершится в субботу, однако участники не могут прийти к единому мнению по вопросам.

Ожидается, что семилетний бюджет Евросоюза должен составить 1,074 триллиона евро, фонд восстановления экономики — 750 миллиардов евро.

Напомним, в первый день саммита обсуждение заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Во второй страны-участницы также не смогли прийти к общему соглашению.

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